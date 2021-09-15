«Зенит» удивил, но из группы выйти нереально. А вот в Лигу Европы нужно попадать

Вчера «Зенит» стартовал в Лиге чемпионов. Команда Сергея Семака на выезде уступила «Челси» со счётом 0:1. Несмотря на поражение, в целом зенитовцы получили хорошие отзывы после игры. Команда достойно сопротивлялась действующему победителю Лиги чемпионов, а в конце матча могла и сравнять счёт.

Вот только игра забудется, а в чистом остатке у «Зенита» 0 очков. И шансы на выход из группы минимальны.

Вероятность выхода в плей-офф — около 15%

Прямо сейчас сделать ставку на то, что «Зенит» займёт одно из двух первых мест в своей группе и продолжит борьбу в 1/8 финала, можно с коэффициентом 6.00. Это примерно 15% вероятности. Обратный исход идёт за 1.13, соответственно, это около 85%.

На самом деле это не так уж и мало, когда в твоей группе есть «Челси» и «Ювентус», а ты уже проиграл первый матч. Но, повторимся, «Зенит» вчера сыграл выше ожиданий. А будь Дзюба чуть порасторопнее или поудачливее в концовке встречи, мог и вовсе увезти ничью. Всё решило индивидуальное мастерство Ромелу Лукаку. Что ж, бывает.

Для петербуржцев важный плюс в том, что «Мальмё» дома проиграл «Ювентусу» 0:3, а значит, разница мячей уже в пользу российского клуба. Конечно, мы надеемся, что до этого не дойдёт и петербуржцы опередят шведский клуб по очкам, но мелочей в таких делах не бывает. Кстати, шансы «Зенита» выиграть группу H букмекеры оценивают почти в 5 раз выше, чем у «Мальмё». Коэффициент 45.00 против 200.00.

Выиграть Лигу чемпионов шансы выше, чем у 4 клубов

Любопытно посмотреть и на коэффициенты на рынке победителя Лиги чемпионов. Понятно, что реальные шансы взять трофей есть у буквально нескольких клубов, но это своеобразный индикатор позиции команды в турнире.

Прямо сейчас на успех «Зенита» можно сделать ставку с коэффициентом 500.00. Точно такой же цифрой оценивают вероятность триумфа киевского «Динамо». Правда, украинцы свой матч ещё не сыграли. Чуть выше в рейтинге стоит «Бенфика», на неё можно сделать ставку за 400.00.

А вот коэффициенты выше, чем на «Зенит», аналитики предлагают на 4 клуба. Явными аутсайдерами группового этапа видят «Мальмё» и «Шериф», на любую из этих команд можно поставить за 2000.00. Ниже и «Брюгге» с «Бешикташем», на эти клубы дают коэффициент 700.00. Правда, мы все помним о том, что в прошлом сезоне «Зенит» оказался ниже того же «Брюгге» в своей группе. Так что все рейтинги условны.

Во втором туре «Зенит» 29 сентября сыграет дома с «Мальмё». Победа очень сильно поднимет акции петербуржцев хотя бы на попадание в Лигу Европы. Будем болеть за наш клуб. Удачных ставок!