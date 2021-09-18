«Автомобилист» — ЦСКА. Останутся ли силы у Сергея Фёдорова после дерби со «Спартаком»?

19 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА. Начало встречи — в 15:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.22, а успех «Автомобилиста» оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА 19 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Автомобилист» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.98. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.88.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — ЦСКА Москва (19.09.2021)

Сентябрь неумолимо бежит, зато вместе с ним набирает обороты новый сезон Континентальной хоккейной лиги. 19 сентября состоятся всего две встречи, но скучно не будет. Отдельное внимание уделим матчу «Автомобилиста» и ЦСКА, которые сойдутся на льду арены «Уралец» в Екатеринбурге. Первое вбрасывание запланировано на 15:00 мск.

Посмотреть на битву представителей Восточной и Западной конференций всегда интересно. Особенно когда соперники априори сражаются за высокие места. «Автомобилист» после семи игр идёт на четвёртом месте на Востоке, набрав восемь очков. ЦСКА на Западе второй, в активе 10 баллов.



Екатеринбуржцы начали сезон с двух домашних поражений от крепкого «Металлурга» (2:6) и «Салавата» (2:4). Да ещё и потеряли вратаря Якуба Коваржа — одного из лучших легионеров КХЛ, между прочим. Пришло время выездной серии, здесь фортуна отдала долг. За четыре выезда одержаны четыре победы с общим счётом 15:7.



Сперва были обыграны петербургский СКА (4:2) и минское «Динамо» (2:1). Следом перебросали в серии буллитов подмосковный «Витязь» (4:3 Б), а после закусили скромным «Куньлунь Ред Стар» (5:1). Голкипер Дмитрий Шикин не сыграл разве что против «Витязя», но в других трёх случаях достойно справился с задачей заместителя Коваржа.

Домой «Авто» возвращался в отличном настроении, но всё омрачил «Авангард» (1:3). С первых минут омичи высоко прессинговали, а на 17-й даже открыли счёт, реализовав большинство. Через полторы минуты после начала второго периода без особых проблем удвоили преимущество. Хозяева виноваты сами — отдали лёд и многое позволяли сделать в своей зоне.



Разумеется, попытались исправить положение, даже сократили отставание, но «Авангард» в концовке снова взвинтил темп и за пять минут до конца поставил точку, снова реализовав лишнего. В целом подопечные Билла Питерса смотрелись не так уж плохо, но определяющим фактором оказались спецбригады.



ЦСКА Сергея Фёдорова после разгромного поражения от «Авангарда» выдал серию из четырёх побед с общим счётом 12:5. Правда, хороший ход замедлил казахстанский «Барыс» (3:6). Хотя, откровенно говоря, палки в колёса москвичи вставили себе сами. Вести по ходу матча, а в третьем периоде получить пять шайб — нужно ещё постараться.

Благо удалось быстро исправиться перед болельщиками, одолев в дерби «Спартак» (5:3). Армейцы открыли счёт на 22-й минуте, а в середине периода выстрелили дуплетом. С разницей в 52 секунды забили два гола с одной и той же позиции в левом круге вбрасывания. Отличились Валльмарк и Плотников.

Но дерби на то и дерби. Красно-белые опомнились и к середине третьего периода умудрились сравнять счёт. Активный прессинг принёс свои плоды. Однако концовка осталась за командой Сергея Фёдорова. Сперва Сергей Андронов отличился на 54-й минуте, а затем Сергей Плотников забросил в пустые за 13 секунд до конца, оформив хет-трик.



Любопытно, что ЦСКА уже во втором матче подряд устраивает огненный третий период. От красно-белых пропустили две шайбы, от казахстанцев — вообще пять. Зато сами успели забить три раза. Причём исход был разный. Говорить о какой-то тенденции, конечно, не приходится, но удаления явно влияют на игру.



«Автомобилист» же разыгрался, хотя без ошибок тоже не получается. Наверняка после очередного домашнего поражения будет особо заряжен, иначе болельщики могут не понять. Мы бы проверили гол екатеринбургского клуба в третьем периоде за 1.71. ЦСКА тоже неплох, но останутся ли силы и эмоции на концовку после московского дерби — большой вопрос.

«Автомобилист» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 19 сентября 2021 года

«Автомобилист» пока не может выиграть на своём льду, так что настрой на предстоящий матч наверняка будет особый. ЦСКА не отдал победу в дерби со «Спартаком», но хватит ли сил и эмоций на концовку в Екатеринбурге — большой вопрос. На наш взгляд, стоит проверить гол хозяев в третьем периоде. Слишком уж часто армейцы в последнее время пропускают в заключительной 20-минутке.



Ставка: «Автомобилист» забьёт в третьем периоде за 1.71.