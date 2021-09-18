РПЛ, европейские топ-лиги и другие турниры. На что ставить 18 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 18 сентября.
На что ставить в футболе 18 сентября
Традиционно, суббота — едва ли не самый насыщенный день в футбольном плане. В РПЛ стартует очередной тур. «Уфа» примет «Химки», «Ростов» сыграет с «Крыльями Советов», а «Ахмат» — с «Краснодаром». Нет громких противостояний, но все три матча очень интересные.
В Англии выделяем матч «Манчестер Сити» и «Саутгемптона», а «Ливерпуль» дома сыграет с «Кристал Пэласом». В прошлом туре эта команда разгромила «Тоттенхэм», будет ли ещё одна сенсация?
В Германии можно выделить встречу «Кёльна» и «РБ Лейпциг». Команда Джесси Марша очень сложно вошла в сезон, возможно, получится вернуться на правильный путь в предстоящем матче?! В Италии «Интер» принимает «Болонью», «Аталанта» Алексея Миранчука едет в гости к «Салернитане», а Александр Кокорин и его «Фиорентина» на выезде встретятся с «Дженоа».
В Примере мадридский «Атлетико» примет практически одноклубников из Бильбао. Во Франции любопытные матчи «Ланс» — «Лилль» и «Сент-Этьен» — «Бордо».
На что ставить в хоккее 18 сентября
В КХЛ 7 матчей, и смотреть можно с самого утра! «Амур» принимает «Металлург», «Салават Юлаев» сразится с минским «Динамо», а «Трактор» — с «Куньлунем». Ближе к вечеру нас ждут игры «Йокерит» — «Барыс», «Локомотив» — «Торпедо», «Нефтехимик» — «Витязь» и «Ак Барс» — «Сочи».
На что ещё ставить 18 сентября
В теннисе идут матчи Мировой группы 1 в Кубке Дэвиса, а также продолжаются челленджеры в Ренне, Кито, Кэри, Стамбуле и Щецине.
В баскетбольной Лиге чемпионов пермская «Парма» добралась до финала квалификации. В соперниках по этому раунду — украинский «Прометей». А ещё стартуют чемпионаты Испании и Литвы, чему точно будут рады баскетбольные фанаты.
На чемпионате Европы по волейболу — полуфиналы, пусть уже и без России. Наши обидчики — сборная Польши — сыграют со Словенией, а в другом полуфинале сразятся Италия и Сербия.
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