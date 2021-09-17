«Салернитана» — «Аталанта». Алексей Миранчук получит ещё один шанс, Рибери не впечатлит

18 сентября состоится матч четвёртого тура чемпионата Италии «Салернитана» — «Аталанта». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Аталанты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Салернитаны» оценён экспертами в 10.00. Ставки на ничью принимаются за 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Салернитана» — «Аталанта» 18 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Салернитана» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.48. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.75. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. А поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Салернитана» — «Аталанта» (18.09.2021)

Групповой этап еврокубков благополучно стартовал, а потому можно со спокойной совестью возвращаться к внутренним первенствам. Тем более что интересного здесь хватает. Например, старт итальянской Серии А выдался крайне насыщенным: сенсационные результаты, неожиданные лидеры в таблице. А ведь сыграли только три тура.

Удивляет и вялый старт «Аталанты», которая в сезоне-2019/2020 могла даже стать чемпионом Италии. Финишировала на третьей строчке, отстав всего на пять пунктов от первого места. А в прошлом сезоне снова получила бронзовые медали и спокойно квалифицировалась в Лигу чемпионов. Однако по итогам трёх туров подопечные Джана Пьеро Гасперини идут лишь десятыми.

Начав сезон с выездной победы над «Торино», они теряют очки уже два тура кряду. Сперва была ничья с «Болоньей» (0:0), а затем домашнее поражение от «Фиорентины» (1:2). Но теперь — в четвёртом туре — бергамаски получили идеального соперника для исправления неприятной ситуации. В субботу, 18 сентября, навестят скромную «Салернитану».

Новичок элитного итальянского дивизиона пока с запасом является худшим в Серии А. Во-первых, отметим, что «морские коньки» пока не набрали ни одного очка и закономерно занимают последнее место. Во-вторых, они пропустили 11 мячей (это худший показатель среди всех участников), а забили всего два.

Ещё один момент — катастрофически скромный показатель владения мячом. В среднем за игру подопечные Фабрицио Кастори контролируют мяч не более 30 процентов от общего времени. Для исправления ситуации подписали опытнейшего Франка Рибери. Француз успел лишь дебютировать во втором тайме прошлого тура с «Торино» (0:4), результативными действиями не отметился.

Конечно, у «Аталанты» своих проблем хватает. Среди всех неурядиц особенно выделяются неожиданно низкая результативность. Самая атакующая команда Италии прошлого сезона в трёх первых турах забила всего три гола, один из которых с пенальти. Лишь у «Венеции», «Сампдории» и той же «Салернитаны» цифры хуже.

Хотя вряд ли стоит серьёзно беспокоиться. На днях бергамаски стартовали в Лиге чемпионов с выездной ничьей с «Вильярреалом». А это, на секундочку, действующий победитель Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:2, но гораздо интереснее, что Гасперини решил выпустить Алексея Миранчука на замену. И не прогадал.

Российский полузащитник появился на поле лишь на 79-й минуте при счёте 2:1 в пользу испанцев, однако хватило и этого. Уже спустя три минуты россиянин сумел отдать результативный пас на Госенса, который в итоге спас гостей от поражения. Вполне себе заявка на место в старте. Хотя бы в матче с аутсайдером чемпионата Италии.

С Миранчуком в старте или без, но вторая победа «Аталанты» в Серии А, судя по всему, уже рядом. Уж слишком слабо выглядит «Салернитана». Скорее всего, подопечные Джана Пьеро Гасперини будут владеть мячом около 70% времени и найдут сразу несколько ключиков к воротам 31-летнего голкипера хозяев Вида Белека. Ф2 (-1.5) за 1.83 выглядит нормально.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Салернитана» — «Аталанта» 18 сентября 2021 года

На старте нового сезона чемпионата Италии у «Аталанты» проблемы с результатами. Пора приходить в себя. После игры с «Салернитаной» бергамасков ожидают тяжелейшие встречи с «Сассуоло» и «Интером». И нужно побеждать аутсайдера первенства не только с точки зрения турнирной борьбы, но и для возвращения уверенности в собственных силах.

Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1.5) за 1.83