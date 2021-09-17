«Ман Сити» — «Саутгемптон». Прогноз: шести голов в Лиге чемпионов Гвардиоле не хватит

Действующий чемпион Англии пока не входит даже в четвёрку лучших. Пора прибавлять.

18 сентября состоится матч пятого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех «Саутгемптона» оценён экспертами в 16.00. Ставки на ничью принимаются за 8.20.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ман Сити» — «Саутгемптон» 18 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.08. Поставить на «обе забьют» можно за 2.19.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» (18.09.2021)

Поклонники английского футбола ликуют. На субботу, 18 сентября, запланировано сразу шесть матчей пятого тура английской Премьер-лиги. Каждый найдёт себе что-то по вкусу. Встреча «Манчестер Сити» и «Саутгемптона» особенно интересна тем, что впервые в нынешнем розыгрыше АПЛ в стартовом составе «горожан» может появиться Кевин Де Брёйне.

Бельгийский полузащитник в последнее время часто лечится от травм, возможности помочь клубу особо нет. Неудивительно, когда ты — один из самых опасных футболистов по части созидания. Но теперь Кевин в порядке, даже появился в старте в первом туре Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (6:3). Результативными действиями не отметился, но был полезен.

Наверняка ждёт возвращения бельгийца в основу и Пеп Гвардиола. По итогам четырёх туров АПЛ «Манчестер Сити» располагается лишь на пятой строчке турнирной таблицы. Отставание от группы лидеров, правда, составляет всего один пункт. И всё же расслабляться нельзя, чтобы конкуренты не получили форы.

Голубые оступились лишь однажды, в первом туре проиграли «Тоттенхэму» со счётом 0:1. Что более интересно — пропущенный гол от Сон Хын Мина так и остаётся для них единственным на внутренней арене. Следующие три игры выиграли с общим счётом 10:0. Особенно стоит отметить разгром «Арсенала» (5:0).

«Саутгемптон» Ральфа Хазенхюттля в турнирной таблице пока 14-й. До сих пор не одержал ни одной победы, зато проиграл лишь однажды — «Эвертону» (1:3) в первом туре. Следующие три тура завершились вничью (в том числе 2:2 с «МЮ» и 0:0 с «Вест Хэмом»). Весьма неплохо для клуба, расставшегося с Дэнни Ингсом — главной ударной силой в атаке.

Однако это не единственные трудности, которые Хазенхюттль вынужден испытывать при выборе основного состава. Дело в том, что в лазарете находятся сразу несколько важных футболистов — Стюарт Армстронг, Тео Уолкотт и Шейн Лонг. Первые два по-прежнему травмированы, а последний только выздоровел после коронавируса.

Конечно, на руку гостям играет то, что «горожане» на неделе проводили непростой матч Лиги чемпионов. Против «Лейпцига» вышли Джек Грилиш, Ферран Торрес, Рубен Диаш и Жоау Канселу. Другое дело, что манчестерский клуб привык играть в формате «на третий день», а глубина состава вполне позволяет выступать сразу в нескольких турнирах параллельно.

При этом Пеп Гвардиола может рассчитывать на Кевина Де Брёйне и Фила Фодена. В больничной палате «Сити» остаются лишь запасной вратарь Зак Стеффен, который продолжает страдать от коронавируса, а также центральные защитники Джон Стоунс и Эмерик Лапорт. В Лиге чемпионов вместо последних в обороне сыграли Диаш с Аке.

За четыре тура «Саутгемптон» пропустил всего шесть голов, столько же у «Лестера». Однако на «Этихаде» будет существенно тяжелее. Возможно, благодаря собственным усилиям в атаке и нестабильной обороне «горожан» команда Хазенхюттля избежит позора и сможет рассчитывать на гол-другой.

Но от трёх пропущенных в матче с «Ман Сити», увы, не застрахован никто. Играем ИТБ1 2.5 мяча за 1.70. Шесть голов за 90 минут в Лиге чемпионов только добавят куража и уверенности в собственных силах. Оборону гостей ждёт большое испытание.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Саутгемптон» 18 сентября 2021 года

Последняя встреча «Ман Сити» и «Саутгемптона» закончилась разгромной победой команды Гвардиолы со счётом 5:2. Манкунианцы не входят даже в топ-4 АПЛ, что должно их подстёгивать. Ждём уверенной победы и как минимум три забитых мяча в исполнении хозяев. С результативностью в последнее время всё прекрасно.

Ставка: индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 2.5 мяча за 1.70.