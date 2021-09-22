В чемпионате у Роналду и «молотобойцев» едва не случилась ничья. Что будет в Кубке?

«МЮ» — «Вест Хэм», «Севилья» — «Валенсия» и другие матчи. На что ставить 22 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 22 сентября.

На что ставить в футболе 22 сентября

Продолжаются матчи европейских чемпионатов и кубков. В Англии сегодня снова в фокусе Кубок лиги. «МЮ» и «Вест Хэм» на выходных организовали драматичную концовку в АПЛ, а теперь вновь встретятся в Кубке. Интересна и встреча «Тоттенхэма» с «Вулверхэмптоном». Соперник «Зенита» по Лиге чемпионов – «Челси» — сыграет с «Астон Виллой», «Лестер» едет в гости к «Миллуоллу», а «Арсенал» примет «Уимблдон».

В Испании интригующая вывеска «Севилья» — «Валенсия». «Летучие мыши» обидно проиграли «Реалу» и теперь постараются отобрать очки у команды Хулена Лопетеги. «Реал» примет «Мальорку», а «Вильярреал» — «Эльче».

В Серии А очередная попытка «Ювентуса» добыть первую победу в чемпионате. Соперник подходящий – «Специя». «Милан» примет новичка лиги – «Венецию».

Наконец, во Франции «ПСЖ» едет в гости к «Метцу», а «Монако» Александра Головина сыграет с «Сент-Этьеном».

На что ставить в хоккее 22 сентября

В КХЛ 4 матча. «Сибирь» примет «Металлург», а «Автомобилист» — минское «Динамо». «Локомотив» сыграет с «Витязем», а «Торпедо» — с «Йокеритом».

Также на повестке дня ВХЛ, МХЛ, чемпионаты Чехии и Финляндии.

На что ещё ставить 22 сентября

На теннисном турнире в Нур-Султане Евгений Донской сыграет с корейцем Квоном. В Остраве Анна Блинкова скрестит ракетки с Еленой Остапенко, а Анастасия Потапова – с Петрой Квитовой, будет непросто.

В чемпионате Испании по баскетболу «Барселона» будет играть с «Гран-Канарией», а в Литве два матча первенства, правда, без участия лидеров.

В волейболе продолжается предварительный этап мужского Кубка России. Сегодня сыграют «Динамо» и «Зенит» — в прошлом сезоне эта пара играла как в финалах российских турниров, так и финале Кубка ЕКВ.