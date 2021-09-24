«Фюрт» — «Бавария», «Ак Барс» — «Адмирал» и другие матчи. На что ставить 24 сентября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот в других игровых видах спорта сезон только начинается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 24 сентября.
На что ставить в футболе 24 сентября
Пятница обычно становится днём начала футбольных выходных, но на этой неделе затишье. Всё потому, что практически все топ-лиги провели тур посередине недели. Вот в Германии не играли, поэтому там всё традиционно – тур стартует матчем «Гройтер Фюрта» и «Баварии».
Два матча в английском Чемпионшипе, есть игры в европейских чемпионатах средней руки, но в общем и целом любителям ставок на футбол сегодня лучше взять тайм-аут.
На что ставить в хоккее 24 сентября
В КХЛ сегодня только 2 игры. «Ак Барс» примет «Адмирал», а «Нефтехимик» сыграет со «Спартаком».
3 матча в ВХЛ. Очередные игры пройдут в МХЛ, чемпионатах Швеции, Германии, Финляндии и Чехии.
На что ещё ставить 24 сентября
Продолжаются теннисные турниры в Нур-Султане, Метце и Остраве. Стартует Кубок Лэйвера, здесь в составе сборной Европы выступят Даниил Медведев и Андрей Рублёв.
Любители баскетбола могут делать ставки на игры чемпионатов Испании, Польши, Бельгии и Адриатической лиги.
В волейболе продолжается предварительный этап мужского Кубка России, а на молодёжном чемпионате мира наша сборная победила досрочно: команда Камеруна до Болгарии не добралась.
- 23 сентября 2021
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- 22 сентября 2021
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