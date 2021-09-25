Формула-1, Гран-при России. Прогноз «Фонбет»: Льюис Хэмилтон станет лучшим в Сочи

Льюис Хэмилтон одержал четыре победы в России. Кажется, будет и пятая.

С 24 по 26 сентября в Сочи пройдёт восьмой в истории российский этап гонок Формулы-1. Сделать ставку на результаты гонки в России можно в букмекерской компании «Фонбет».

Борьба Ферстаппена и Хэмилтона

Сезон-2021 входит в завершающую стадию, и Гран-при России станет уже 15-м гоночным уик-эндом в этом году. В отличие от предыдущих сезонов, когда Льюис Хэмилтон выигрывал титул с большим преимуществом, 2021 год дарит болельщикам острую борьбу между действующим чемпионом и Максом Ферстаппеном.

После 14 этапов голландский пилот «Ред Булл» лидирует в чемпионате, набрав 226,5 очка и опережая Хэмилтона на пять баллов. На трассе противостояние гонщиков напоминает настоящее сражение. Свидетелями одного из них мы стали на предыдущем этапе в итальянской Монце, когда произошла авария, в результате которой оба вылетели с трассы и не смогли продолжить гонку.

Хэмилтон – главный фаворит

После аварии на Гран-при Италии стюарды признали Ферстаппена виновным в инциденте и наказали его потерей трёх позиций на стартовой решётке в Сочи. Это решение закрепило Хэмилтона в роли главного фаворита гонки. Позже Ферстаппен сменил мотор и не стал выступать в квалификации, поскольку в любом случае стартовал бы последним.

К тому же на российском этапе «Мерседес» традиционно отличается сильными выступлениями, выиграв все гонки на трассе в Сочи. Длинные прямые позволяют немецкой команде эффективно использовать преимущество в мощности двигателя. Лучше всех в России, кстати, выступает именно Хэмилтон, который одержал четыре победы.

В теории конкуренцию ему может составить партнёр по команде Валттери Боттас, выигравший предыдущую гонку в Сочи. Впрочем, на этом отрезке сезона «Мерседес» использует командную тактику в пользу британского пилота и не позволит Боттасу отобрать у напарника драгоценные очки в борьбе за титул. Несмотря на неудачу в квалификации, действующий чемпион считается фаворитом гонки.



Ставка: Хэмилтон займёт первое место за 1.80. (Сделать ставку).

Ферстаппен будет на подиуме

Несмотря на старт с последнего ряда, в предстоящей гонке Ферстаппен наверняка будет бороться за призовые места. В этом сезоне для Макса характерны стабильные результаты. В 10 из 14 гонок голландец располагался на подиуме, при этом одержав семь побед. На предыдущем Гран-при России Ферстаппен пришёл к финишу вторым.

Трасса в Сочи является довольно удобной для улучшения позиции. В прошлом году гонщики на ней совершили 29 обгонов. Также стоит отметить, что в 2018 году Макс до первого пит-стопа сумел совершить прорыв с последнего места на первое. Форма Ферстаппена в этом сезоне и особенности трассы, скорее всего, позволят гонщику «Ред Булл» проявить себя.



Ставка: Ферстаппен займёт 1–3 место за 2.90.

«Макларен» продолжит успешные выступления

«Макларен» в 2021 году добился значительного прогресса в результатах. Если за весь прошлый сезон команда набрала 202 очка, то за 14 гонок этого сезона – уже 215. Настоящим триумфом завершился предыдущий этап в Монце, когда Даниэль Риккардо и Ландо Норрис сделали победный дубль.

Вдобавок на сочинской трассе «Макларен» будет иметь преимущество перед «Феррари» в мощности на прямых, так как использует клиентский мотор «Мерседес». По сезону более стабильно выступает Норрис, который занимает четвёртое место в рейтинге пилотов с 132 очками. В 10 из 14 гонок он не опускался ниже пятого места. А тут ещё и первый поул в карьере, который обязательно добавит положительных эмоций.



Ставка: Норрис займёт 1–6 место за 1.25.

Вернувшийся Алонсо регулярно набирает очки

Спустя три года в «Формулу-1» вернулся двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо. Его команда «Альпин» не позволяет бороться за самые высокие места, однако 40-летний испанец демонстрирует, что не растерял своих лучших качеств. Алонсо выжимает практически максимум из своей машины и занимает 10-е место.

В последнее время опытный гонщик регулярно набирал очки, попав в десятку на 9 из 10 предыдущих этапов. Исключением стал Гран-при Бельгии, когда из-за дождя пилоты смогли проехать лишь несколько боевых кругов. После этого в Италии и Нидерландах Алонсо приходил к финишу шестым и восьмым соответственно, опережая своего партнёра по «Альпину» Эстебана Окона.



Ставка: Алонсо займёт 1–10 место за 1.55. (Сделать ставку).