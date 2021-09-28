«Динамо» – «Спартак». Прогноз «Фонбет»: бело-голубые вернутся на первое место в КХЛ

Во вторник, 28 сентября, в столичном дерби в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги встретятся «Динамо» и «Спартак». Начало — в 19:30 мск. Сделать ставку на главный матч дня в КХЛ можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Динамо»

«Динамо» располагается на второй позиции в турнирной таблице Западной конференции, набрав 16 очков после девять матчей. Москвичи одержали восемь побед в основное время и всего однажды проиграли.



Это поражение пришлось на прошлый матч, в котором динамовцы уступили «Торпедо» в Нижнем Новгороде со счетом 2:4. Теперь подопечные Алексея Кудашова постараются вернуться на победный путь. Успех позволит им догнать «Йокерит» в турнирной таблице Запада.

В какой форме «Спартак»

«Спартак» после 11 матчей занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков. Подопечные Бориса Миронова одержали шесть побед, две из которых – в овертайме, и потерпели пять поражений.



В последних четырех матчах спартаковцы чередовали победы и поражения. В прошлой встрече они проиграли на выезде «Ак Барсу» (1:3).

«Динамо» – «Спартак»: статистика личных встреч

В последних 10 очных матчах «Динамо» одержало пять побед в основное время, «Спартак» – две, ещё дважды спартаковцы выиграли в овертайме и по буллитам, один раз победили динамовцы в овертайме. В прошлом сезоне команды одержали по две победы, одну из которых «Спартак» добыл по буллитам.

В четырёх предыдущих очных встречах бело-голубые в основное время не проигрывали — три победы и поражение в серии буллитов. В официальных матчах на своём льду динамовцы оказались сильнее в семи из восьми предыдущих случаев.

Прогноз экспертов на матч «Динамо» – «Спартак» 28 сентября 2021 года

Ставка: победа «Динамо» за 1.90 (Сделать ставку).

Спартаковцы стартовали в нынешнем сезоне намного лучше по сравнению с предыдущими и занимают неожиданно высокое для себя пятое место. Но всем сильным командам «Спартак» в этом сезоне проиграл: «Салавату Юлаеву» (1:2), СКА (0:2), ЦСКА (3:5), «Авангарду» (0:4) и «Ак Барсу» (1:4). Как видно, команда ещё не завершила процесс перестройки и пока не готова играть на одном уровне с лидерами КХЛ.



А «Динамо» по праву претендует на роль лидера. В этом сезоне динамовцы допустили только одну осечку, уступив в Нижнем Новгороде. И в каждом матче, кроме последнего, забивали не меньше четырех голов.



В прошлом домашнем матче «Динамо» разгромило «Спартак» со счетом 5:0.



Скорее всего, динамовцы обыграют спартаковцев в основное время и закроют неудачу в Нижнем Новгороде.