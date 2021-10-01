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«Трактор» — «Авангард», 2 октября 2021, прогноз и ставка на матч КХЛ, какой канал, смотреть онлайн, прямая трансляция

«Трактор» — «Авангард». Боб Хартли закроет атаку челябинцев
Данил Моисеев
«Трактор» — «Авангард»: прогноз на матч КХЛ 02.10
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В пяти последних играх «Трактор» забросил всего семь шайб.

2 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» — «Авангард». Начало встречи — в 13:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.32, а успех команды из Омска оценён экспертами в 2.66.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Трактор» — «Авангард» 2 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Трактор» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.83, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.02. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.98. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.89.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Трактор» Челябинск — «Авангард» Омск (02.10.2021)

КХЛ - регулярный чемпионат
02 октября 2021, суббота. 13:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск

На 2 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано четыре встречи, причём все ранние. Отдельное внимание уделим матчу «Трактор» — «Авангард», который пройдёт в Челябинске. Первое вбрасывание состоится в 13:00 мск. Челябинцы провели 12 встреч и сейчас замыкают топ-3 Восточной конференции.

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За это время потерпели четыре поражения, два из них случились совсем недавно. Сначала от «Торпедо» (2:5), затем — от СКА (3:4 Б). Оба на выезде. В Нижнем Новгороде не задалось с первого периода: пропустили быструю шайбу, а сами в створ попали всего четыре раза.

В Санкт-Петербурге вели со счётом 3:0 к 22-й минуте, но в итоге упустили победу. Петербуржцы поменяли вратаря, воспользовались удалениями у гостей и сравняли счёт. Основное время и овертайм не выявили победителя, а в серии буллитов Кирилл Марченко дважды переиграл Романа Вилла.

«Авангард» провёл на две игры меньше и набрал 12 очков, что соответствует шестой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от лидеров составляет восемь пунктов. Обновлённой команде Боба Хартли потребовалось время на раскачку — четыре поражения в десяти встречах.

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Причём в трёх случаях омичи проиграли нынешним лидерам таблицы: «Динамо» М, «Йокериту» и «Металлургу». А вот неудача на своём льду от «Локомотива» (1:4) выглядела иначе. Судя по всему, смена главного тренера пошла на пользу ярославцам, они имели заметное преимущество и за два периода нанесли 64 броска.

Впрочем, «Авангард» быстро вернулся в победную колею, обыграв в Балашихе аутсайдера «Сочи» (3:1). Матч получился равным, в какие-то моменты удача была на стороне омичей. Гости забросили первыми, нанесли больше бросков в створ (33 против 28), но это не помогло.

Теперь «Авангард» ждёт выезд в Челябинск. Пока этот состав не может показывать стабильный хоккей, но в последнее время команда немного прибавила. Во-первых, забивает в среднем по три шайбы за матч. Во-вторых, если не считать разгрома от «Локо», стала реже пропускать. Плюс последние две игры на выезде оказались успешными.

«Трактор» же в этом сезоне мало бросает по воротам, хотя это не мешает побеждать. В последних трёх домашних матчах добыты две победы при всего шести шайбах (четыре из которых — в ворота скромного «Куньлуня»). В целом с результативностью тоже проблемы — семь голов за пять прошлых игр. Так что ИТМ1 2.5 за 1.75 выглядит нормально.

«Трактор» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 2 октября 2021 года

«Трактор» будет стараться прервать череду поражений, но в последних пяти встречах в среднем он забрасывал чуть больше одной шайбы. «Авангард» в последних выездных играх показывал хороший хоккей, удалось сократить количество пропущенных голов. На уверенную победу омичей ставить не решимся, а вот ИТМ1 2.5 шайбы выглядит интересно.

Ставка: индивидуальный тотал «Трактора» меньше 2.5 шайбы за 1.75.

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Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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