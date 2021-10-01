ЦСКА — «Ак Барс», УНИКС — «Зенит» и другие матчи. На что ставить 1 октября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 1 октября.
На что ставить в футболе 1 октября
Сегодня стартует клубный футбольный уик-энд, матчей не так много, но посмотреть есть на что.
В Германии «Кёльн» принимает «Гройтер Фюрт», а в Испании «Атлетик» сыграет с «Алавесом». Посмотрим, смогут ли гости вслед за «Атлетико» обыграть клуб с почти таким же названием. В Италии нас ждёт матч «Кальяри» — «Венеция», а во Франции «Ланс» сыграет с «Реймсом».
На что ставить в хоккее 1 октября
В КХЛ сегодня большой игровой день, главными матчами которого станут вывески ЦСКА — «Ак Барс» и «Металлург» — «Автомобилист». Кроме того, «Салават Юлаев» принимает «Сибирь», московское «Динамо» — «Барыс», «Йокерит» — «Северсталь», а «Спартак» — «Нефтехимик».
В НХЛ продолжается предсезонка, а в других чемпионатах уже кипит жизнь. Сегодня можно следить за играми ВХЛ, МХЛ, чемпионатов Финляндии, Чехии, Словакии и Швейцарии.
На что ещё ставить 1 октября
На этой неделе проходят теннисные турниры в Софии, Сан-Диего, Чикаго и Нур-Султане. Андрей Рублёв в Калифорнии сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом.
В баскетбольной Евролиге в первом же туре российское противостояние: УНИКС в Казани сыграет с «Зенитом». Кроме того, «Фенербахче» встретится с «Црвеной Звездой», «Асвел» примет «Жальгирис», «Олимпиакос» — «Басконию», а «Барселона» — «Альбу».
Любители волейбола могут последить за матчем-открытием чемпионата Польши. Действующий чемпион — «Ястшембски» — проэкзаменует новичка элиты — «Политехнику».
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