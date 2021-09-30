ЦСКА — «Ак Барс». Дмитрий Квартальнов быстро забудет про скандал в Финляндии

1 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.19, а успех команды из Казани оценён экспертами в 3.28.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» 1 октября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.18, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.84. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.98.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Ак Барс» Казань (01.10.2021)

Октябрь уже стучится в двери, а в Континентальной хоккейной лиге большинство участников провели как минимум по 10 игр. На 1 октября запланировано ещё шесть встреч. Отдельное внимание уделим противостоянию ЦСКА и «Ак Барса», которое пройдёт в Москве. Первое вбрасывание состоится в 19:00 мск.

ЦСКА провёл 12 встреч, набрал 16 баллов и идёт на четвёртом месте в Западной конференции. Отставание от петербургского СКА составляет один пункт, а от финского «Йокерита» — четыре. В группе лидеров также есть столичное «Динамо», которое оторвалось на два балла, но имеет при этом две игры в запасе.



Подопечные Сергея Фёдорова наконец вернулись домой после долгой выездной серии, которая сложилась не самым удачным образом. Две из трёх побед добыты в овертайме и ещё два поражения, одно из которых от «Металлурга». Магнитогорцы, конечно, сейчас хороши, но четыре безответные шайбы для претендента на Кубок Гагарина — это много.



В прошлой встрече с «Сибирью» на своём льду армейцы одержали победу, но лишь благодаря голу Лукаса Валльмарка в овертайме (1:0 ОТ). Отдельно стоит выделить Харри Сятери. Голкипер сибиряков показал фантастическую игру, совершил много важных спасений и фактически заработал для своей команды важный один балл.

У «Ак Барса» ситуация аналогичная: тоже 12 матчей, тоже 16 баллов, тоже четвёртое место в конференции. Только в Восточной. Стартовал тяжело, из первых шести встреч выиграл всего две. Потом разогнался, выдал пять побед подряд, хотя со скрипом. А накануне проиграл «Йокериту» (3:4 ОТ).



Хотя тут стоит сразу сказать о шуме, который сопутствовал той игре. Некоторых хоккеистов, в том числе и системообразующих, в Финляндии не допустили до матча, поскольку они не были вакцинированы. Казанцы всё-таки сыграли урезанным составом и сделали это достойно! Особенно удался третий период, по ходу которого отыгрались с 1:3.

На овертайм сил не хватило, что никак не мешает похвалить хоккеистов. Ошибка в обороне и последовавший буллит не оставили шансов. Теперь подопечных Дмитрия Квартальнова ждёт выезд в Москву, есть хороший шанс отвести душу. Дело в том, что армейцы сейчас совсем не впечатляют. Очки худо-бедно набирают, но с трудом.



А уж про результативность даже говорить не хочется. Восемь периодов без заброшенных шайб — кошмарный показатель даже со скидкой на сложный календарь и травмы. За четыре предыдущие игры забили всего два гола в основное время. Натуральная жуть.



Правда, «Ак Барс» в этом сезоне пока больше трёх шайб за раз не забивал, с результативностью тоже проблемы. Да и наверняка будет усталость. Так что пытаться предугадать исход мы бы не стали, а в качестве ставки можно взять тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 1.84. Ждём близкую борьбу.

ЦСКА — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 1 октября 2021 года

ЦСКА без Игоря Никитина выглядит не так грозно, последние три победы добыли лишь в овертаймах, хотя соперники были не самые грозные. Дмитрию Квартальнову вместе с «Ак Барсом» предстоит отойти от тяжёлого выезда в Финляндию, а ведь в нынешнем сезоне его клуб больше трёх шайб пока не забивал. Предугадывать исход не станем, но голевого парада не ждём.



Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.84.