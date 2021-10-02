«Ренн» — «ПСЖ». Лионель Месси обрёл себя. Чемпионат Франции можно закрывать

3 октября состоится матч девятого тура чемпионата Франции «Ренн» — «ПСЖ». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех «Ренна» оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ренн» — «ПСЖ» 3 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Ренн» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Франции «Ренн» — «ПСЖ» (03.10.2021)

В чемпионате Франции стартовал девятый тур, программа по традиции завершится в воскресенье. На 3 октября запланировано сразу семь встреч. В самой ранней из них «Ренн» примет «Пари Сен-Жермен» на стадионе «Роазон Парк». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. Пожалуй, начнём с хозяев.

После восьми туров «Ренн» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав девять очков. В прошлом сезоне занял шестую позицию и попал в Лигу конференций. Сейчас результат на внутренней арене скромный. Спад связывают с переходом Эдуарду Камавинга в мадридский «Реал».



Потеря основообразующего исполнителя в центре поля — это всегда болезненно. Но также надо отметить, что у клуба перед 22-м туром в прошлом розыгрыше Лиги 1 поменялся главный тренер. Теперь рулит Бруно Женезио. Пока у него не так ладится, как в концовке прошлого сезона.



«Ренн» провалил старт. В последних трёх турах тоже смотрится невзрачно. Проиграл «Марселю» (0:2), сыграл вничью с «Бордо» (1:1), который плетётся внизу таблицы, а также разгромил аутсайдера «Клермон» (6:0). Хотя в случае с «ПСЖ» подобного результата можно ожидать разве что в свои ворота.

В Лиге конференций красно-чёрные смотрятся гораздо симпатичнее. По прошествии двух туров идут на втором месте в группе, уступая лишь по дополнительным показателям. Оказали достойное сопротивление лондонскому «Тоттенхэму» (2:2) и победили «Витесс» (2:1). О победе в турнире говорить не приходится, но шансы на выход в плей-офф имеются.

«ПСЖ» выступает в чемпионате Франции идеально. В восьми турах у подопечных Маурисио Почеттино сплошные победы, так что они единолично возглавляют первенство. Отрыв от ближайшего преследователя целых девять пунктов. А после перехода Лионеля Месси от количества звёзд в составе слепит глаза. Конкуренция солидная.



В последних трёх играх Лиги 1 парижане повергли «Лион» (2:0), «Мец» (2:1) и «Монпелье» (2:0), вернув себе статус сильнейшей команды страны. Вероятно, сохранят его за собой до окончания сезона. Всё же разница в составах колоссальная.



Коронавирус больше не поможет «Лиллю» выстрелить. Тренер у действующего чемпиона ушёл, несколько ключевых футболистов — тоже. Парижане далеко не всегда показывают яркий футбол, зато всякий раз находят способ победить. И это ещё Лео Месси не сказал своего слова.

Аргентинец уже открыл счёт голам за новый клуб, помог одолеть «Манчестер Сити» (2:0) в Лиге чемпионов. Настроение должно быть отличное. При этом «ПСЖ» отдыхал на один день больше, поскольку в Лиге конференций играют в четверг. Думаем, логичным исходом будет победа гостей с форой (-1) за коэффициент 1.89.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Ренн» — «ПСЖ» 3 октября 2021 года

«ПСЖ» под руководством Маурисио Почеттино демонстрирует идеальные результаты в Лиге 1. Жалеть можно разве что о ничьей с «Брюгге» (1:1) в Лиге чемпионов. Но тут надо отдать должное бельгийцам. Плохо стартовавший «Ренн» видится подходящим соперником для продолжения победного пути. Хозяева лишились Камавинга, заменить которого не выходит.



Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 1.89.