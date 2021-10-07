Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер: Цыганский король вновь укажет сопернику его место

В ночь на 10 октября мск в Лас-Вегасе (США) пройдёт бой между чемпионом WBC в тяжёлом весе Тайсоном Фьюри и экс-чемпионом мира в тяжёлом дивизионе Деонтеем Уайлдером. Это уже третья их встреча в ринге. В прямом эфире в России бой покажет телеканал «РЕН ТВ». Начало трансляции онлайн — в 04:45 мск.



Это уже третья встреча соперников. В первом поединке судьи зафиксировали ничью, а во второй схватке победу нокаутом в 7-м раунде одержал Фьюри. И вот реванш, новая встреча. Кто победит?

По мнению букмекеров, фаворит боя — Тайсон Фьюри. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.42. Это примерно 67% вероятности. Поставить на Уайлдера можно за 3.00 (30%). На ничью предлагают коэффициент 22.00 (4%).

Поставить на ТБ 7.5 раунда в бою можно с коэффициентом 1.72. На то, что бой завершится до этой отметки, можно сделать ставку за 2.06.

На кону будут стоять чемпионские пояса WBC и The Ring в супертяжёлом весе, сейчас они принадлежат непобедимому Фьюри. И есть большая вероятность, что британец сохранит свои титулы. Есть ощущение, что свой шанс победить Тайсона Уайлдер упустил в первом бою. Тогда Фьюри только-только возвращался после трёхлетнего простоя, ему не хватало мощи и резкости. Да и сам Тайсон, кажется, не до конца был уверен в успехе своего предприятия. Дважды Уайлдер отправлял его в нокдауны, но Фьюри выстоял и добился ничьей.



А вот во втором поединке в ринг вышел уже старый добрый Фьюри. Он вернулся в свою лучшую форму и не дал сопернику ни единого шанса. В 3-м и 5-м раундах он отправлял Уайлдера в нокдаун, а завершил всё в 7-м раунде. Вряд ли сейчас Цыганский король в худшей форме. Так что Бронзовому бомбардировщику придётся непросто.



Что может противопоставить Уайлдер? В первую очередь, мощнейший удар. От него падали многие. А вероятность случайного попадания, лаки панча, никто не отменял.



Проблема Уайлдера в том, что Фьюри не даст ему работать первым номером, а терпеть и ждать своего шанса Деонтей просто не умеет. Фьюри куда быстрее и мощнее, а у Уайлдера слишком много проблем в защите. И не самый разнообразный атакующий арсенал. Так что, видимо, его шанс в одном – идти в рубку с девизом «или пан, или пропал».



На победу Тайсона Фьюри коэффициент не самый высокий, но есть отличное предложение за 1.98 на то, что Цыганский король победит досрочно. Есть и ещё более высокая цифра 2.08 на то, что Фьюри отправит соперника в нокаут. И такой вариант однозначно стоит играть.



Если же говорить о том, когда нокаут может случиться, то оптимальный вариант – ставка на то, что бой завершится в промежутке с 7-го по 9-й раунд. Букмекеры дают на этот исход коэффициент 4.00. Если для вас это слишком авантюрно, то можно взять ставку на то, что поединок закончится во второй половине, с 7-го по 12-й раунд. Коэффициент 2.36 не самый плохой. Всё-таки Уайлдер совсем не мешок для битья, чтобы упасть в первой половине боя.



До третьего боя между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером осталась всего пара дней. Выбирайте свой вариант и делайте ставки. Удачи!