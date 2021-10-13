СКА — «Динамо», Медведев — Димитров и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 13 октября.

На что ставить в футболе 13 октября

Сборные играть закончили, так что теперь футбольный сезон возьмёт пару дней на то, чтобы переключиться на клубы. Так что сегодня разве что следим за очередным туром в ФНЛ. Тут можно выделить матчи «Акрон» — «Алания», «Факел» — «СКА-Хабаровск» и «Оренбург» — «Текстильщик».

На что ставить в хоккее 13 октября

В КХЛ сегодня 6 игр, центральный матч в Санкт-Петербурге, где СКА примет московское «Динамо». «Автомобилист» сыграет с «Сочи», «Авангард» — с «Барысом», а «Витязь» — с «Торпедо». «Локомотив» в Ярославле сразится с «Северсталью», а ЦСКА будет играть с «Амуром».



Второй день в сезоне НХЛ, сегодня уже 5 игр. День начнётся с классики: «Торонто» сыграет с «Монреалем», затем «Вашингтон» встретится с «Рейнджерс», «Анахайм» с «Виннипегом», «Колорадо» с «Чикаго», а «Эдмонтон» — с «Ванкувером».

На что ещё ставить 13 октября

На теннисном турнире в Индиан-Уэлссе продолжают свой путь российские теннисисты. Даниил Медведев сыграет с болгарином Григором Димитровым, а Аслана Карацева ждёт испытание в виде Хуберта Хуркача.



В баскетболе 3 матча запланированы в Евролиге и 5 — в Лиге чемпионов. Правда, российские клубы сегодня отдыхают. А вот в Кубке ФИБА «Парма» сыграет с чешской «Опавой».