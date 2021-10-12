Карпин заставил переписать прогнозы: сборная России стала ближе к ЧМ-2022

Сборная России на отличной ноте завершила октябрьский этап отборочного турнира ЧМ-2022. После натужной домашней победы над Словакией команда Валерия Карпина на выезде обыграла Словению со счётом 2:1. Причём это тот случай, когда порадовал не только результат, но и игра команды. Две октябрьские победы гарантировали нашей сборной второе место в группе, а значит, как минимум путёвку в стыковые матчи. Но резко возросли шансы и на победу и прямой билет в Катар, ведь Словакия отобрала очки у Хорватии. Изучаем расклады за 2 тура до финиша.

Букмекеры изменили позицию: Россия поедет в Катар

Если говорить об итогах октябрьского окна сборных, наша сборная может выделить для себя две важные вещи. Первая: окончательно отцеплены не только Мальта с Кипром, но и Словакия со Словенией. Эти команды не смогут догнать подопечных Валерия Карпина даже теоретически. Второе место есть, а это значит, что как минимум стыковые матчи у нас в кармане.



Но аппетит приходит во время еды: Хорватия неожиданно оступилась в домашнем матче со Словакией. Ничья 2:2 – и за 2 тура до финиша наша сборная вышла на первое место, опережая команду Златко Далича на 2 очка.



Обе команды в ноябре сыграют с аутсайдерами: России предстоит домашний матч с Кипром, а Хорватия отправится на Мальту. Скорее всего, и те и другие победят, а значит, всё решится в последнем туре 14 ноября. Россия сыграет с Хорватией на выезде, в Сплите. Если не будет потери очков с Кипром, то нашу команду в этой игре устроит и ничья, чтобы занять первое место в группе. Поражение отправит команду Валерия Карпина в стыковые матчи.



Если раньше букмекеры сомневались в том, что Россия будет представлена на ЧМ-2022 в Катаре, то теперь они резко снизили коэффициент на попадание сборной на Мундиаль. Поставить на то, что наша команда поедет в Катар, можно за 1.55, это примерно 61% вероятности. Провал отборочной кампании оценивают коэффициентом 2.45 (39%).



Правда, при этом аналитики по-прежнему считают, что выиграть свою группу наша сборная не сможет. На то, что первое место займёт Хорватия, дают коэффициент 1.71, а на нашу команду 2.12. Резон в таком раскладе есть: как показывает практика, играть на ничью сборной России зачастую сложнее, чем на победу. Да и в Хорватии никогда не было легко. Оптимизм есть, но он должен быть осторожным.

Шансы выиграть ЧМ-2022 не поменялись

А вот на рынке победителя ЧМ-2022 шансы сборной России никак не изменились. Оно и понятно: успехи слишком локальны, чтобы резко подняться в рейтинге команд, да и игра всё-таки пока слишком нестабильна. Вот если удастся выйти на мундиаль с первого места в группе, то можно ожидать и изменение котировки, а пока на подопечных Карпина предлагают коэффициент 150.00. Это 20-23-е место в рейтинге. Точно такой же коэффициент предлагают на победу Украины, США и хозяев турнира – Катара. Кстати, Хорватия в этом рейтинге от букмекеров располагается выше: на победу «шашечных» предлагают коэффициент 50.00.



Что ж, сборная России движется по дороге в Катар довольно быстро. Будем надеяться, что в ноябре команде не помешают травмы и цели удастся добиться. Валера, верим!

Эксперты оценили шансы сборной России напрямую попасть на ЧМ-2022.