Бразилия — Уругвай. Пример Лионеля Месси поможет Неймару выйти из тени

15 октября состоится матч 12-го тура квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Уругвай. Начало игры — в 03:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бразильцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех уругвайцев оценён экспертами в 7.70. Ставки на ничью принимаются за 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Бразилия — Уругвай 15 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Бразилия — Уругвай получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.19.

Анализ и прогноз матча 12-го тура квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Уругвай (15.10.2021)

Клубный футбол совсем скоро вернётся, осталось подождать ещё немного. Октябрьский международный перерыв близится к завершению. В Южной Америке на отборе ЧМ-2022 добрались до 12-го тура. Среди прочих выделяется матч Бразилия — Уругвай. Легендарное противостояние пройдёт на стадионе «Арена Амазония», начало — в 03:30 мск.

Бразильцы набрали великолепную форму. После 10 туров уверенно лидируют в группе с 28 очками в активе. Следом идёт Аргентина, набравшая 22 балла. Бразильская сборная не проигрывала в отборе ЧМ-2022. Более того, безупречную победную статистику портит лишь нулевая ничья с Колумбией.



Ничья, сыгранная впервые за долгое время, связана прежде всего с экспериментальной схемой и ротацией. В основе вышли Фред и Пакета. Если появление на поле второго логично, то насчёт первого имеются вопросы. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» имеет частую игровую практику, но регулярно ошибается. Матч с Колумбией не стал исключением.



Также не лучшим образом сыграл Неймар. Отметился разве что 15 неточными передачами и привычными танцами с мячом. Впрочем, Бразилия смотрелась лучше, много атаковала. Но не хватило реализации, хотя раньше таких проблем не возникало. Команда, безусловно, сильна, лидерство позволяет экспериментировать, но расслабляться тоже не стоит. Аргентина села на хвост, хотя разницы между первым и, допустим, третьим местом нет никакой.

Уругвай занимает в группе четвёртую строчку с 16 набранными очками. Пока есть все шансы поехать в Катар, хотя впереди встреча с грозной Бразилией. В случае поражения есть вероятность уступить текущую позицию Колумбии, играющей с Эквадором. А сражаться за путёвку на мундиаль в стыковых матчах — удовольствие сомнительное.

В лазарете у уругвайцев Хосе Хименес — один из лучших защитников. Отчасти поэтому с Аргентиной (0:3) пришлось играть в пять защитников. Впрочем, и это не помогло, проиграли разгромно. В нападении Уругвай смотрелся здорово, но, как и бразильцам в матче с колумбийцами, не хватило реализации. Кое-где соперника выручал голкипер.



Оскар Табарес по-прежнему в трудной ситуации. Глубины состава не хватает для уверенной игры, а тут ещё и два подряд трудных сражения с лидерами. Одно из них проиграно, причём чувствительно. Есть предпосылки к аналогичному результату во втором.



Да, Бразилия тоже разочаровала в прошлом туре. Однако такой результат жёлто-синих, скорее, обоснован экспериментальной деятельностью Тите. Очень вероятно, что к Уругваю они подойдут в более собранном виде. Уругвайцам же необходимо решать сразу две задачи: отсутствие Хименеса, влекущее за собой бреши в защите, и проблемы с реализаций. При таком раскладе больше верится в уверенную победу Бразилии.

На наш взгляд, стоит даже рискнуть и взять фору (-1) за крепкий коэффициент 1.99. В случае победы хозяев с минимальным преимуществом букмекер вернёт деньги. Вариант попроще — тотал меньше 2.5 мяча за 1.83. Оборона у бразильцев очень крепкая, а нападение Уругвая не впечатляет. Много голов не ждём.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Бразилия — Уругвай 15 октября 2021 года

Бразильцы на протяжении девяти туров шли уверенно, но оступились на Колумбии. Хотя наверняка извлекут урок и возьмутся за дело с холодной головой против Уругвая. Это серьёзный раздражитель. В то же время у подопечных Оскара Табареса проблемы: в защите без Хименеса беда, нападение не радует. Кажется, грядущий матч обещает стать отправной точкой к возвращению голевого перформанса Неймара.



Ставка: победа Бразилии с форой (-1) за 1.99.