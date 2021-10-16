«Спартак» — «Динамо». Прогноз «Фонбет»: красно-белые выучили урок после поражения от ЦСКА

16 октября в Москве на «Открытие Банк Арене» «Спартак» примет «Динамо» в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча начнётся в 19:00 мск. Сделать ставку на московское дерби можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Спартак»

После неудачного старта сезона в РПЛ в последних матчах «Спартак» сумел наладить игру и поправил своё положение. В четырёх предыдущих встречах в чемпионате России выиграл у «Химок» (3:1), минимально уступил ЦСКА (0:1) и одержал две «сухие» победы подряд над «Уфой» (2:0) и «Ахматом» (1:0). В этих матчах было набрано больше очков, чем в первых шести.

После 10 туров красно-белые с 16 очками занимают седьмую позицию, при этом всего на три балла отстают от второго места. Между играми с «Уфой» и «Ахматом» подопечные Руя Витории одержали важную победу над «Наполи» (3:2) в Лиге Европы. Пусть сильно помогло удаление в составе противника в первом тайме.

В последнем матче с грозненцами единственный гол на свой счёт записал форвард Александр Соболев, который до этого не забивал в течение 10 встреч. К тому же в игре с «Наполи» Соболев сделал результативную передачу. Растущая форма нападающего должна сыграть на руку с учётом травмы Эсекьеля Понсе.

Кроме того, из-за повреждений с «Динамо» не сможет сыграть Квинси Промес. А это довольно серьёзная потеря. Игрока такого уровня может как раз и не хватить в принципиальной встрече. Зато ожидается возвращение Джордана Ларссона, Романа Зобнина и Йоррита Хендрикса. В каком состоянии — вопрос. Но несколько лишних футболистов, которыми можно усилить игру, никогда не помешают.

В какой форме «Динамо»

В отличие от красно-белых, «Динамо» удалось успешно стартовать в текущем сезоне. В первых шести турах команда набрала 13 из 18 возможных очков. В то же время в последних матчах она действует не так стабильно. В четырёх предыдущих турах РПЛ проиграла «Нижнему Новгороду» (1:2), победила «Сочи» (1:0) и «Рубин» (2:0) и уступила «Крыльям Советов» (0:1).

Но самое страшное — подопечные Сандро Шварца стали реже создавать опасные моменты. Если в первых шести встречах средний показатель xG за матч составлял 2,03, то в четырёх предыдущих случаях он снизился до 1,22. А это очень серьёзный регресс.

Хотя бело-голубые остаются одной из самых эффективных команд в чемпионате России с точки зрения атаки. Делят третье место с «Сочи» по забитым мячам (14 штук). В составе стоит отметить Даниила Фомина, Себастьяна Шиманьски и Арсена Захаряна, которые регулярно участвуют в процессе созидания.

Фомин – самый результативный игрок «Динамо» с пятью голами (три с пенальти). Шиманьски и Захарян продуктивны как в самостоятельном завершении атак, так и в подыгрыше партнёрам. На счету Шиманьски три гола и три результативные передачи, у Захаряна два гола и два ассиста. Из-за травм в дерби не сыграют Диего Лаксальт и Даниил Лесовой.

«Спартак» — «Динамо»: статистика личных встреч

В последнее время личные встречи проходят с преимуществом «Спартака». В шести предыдущих матчах в РПЛ красно-белые одержали четыре победы, ещё две встречи завершились вничью. При этом ни в одной из игр соперники не забивали больше треёх мячей. Последняя завершилась победой «Спартака» со счётом 2:1.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч «Спартак» — «Динамо» 16 октября 2021 года

Ставка: «Спартак» не проиграет и общий тотал меньше 3.5 мяча за 2.00. (Сделать ставку).

По ходу сезона «Спартак» достаточно остро действует в атаке и входит в топ-5 клубов РПЛ по среднему показателю ожидаемых голов (xG за игру – 1,4). Основная проблема заключалась в неэффективном использовании моментов. Однако в последнее время красно-белые стали лучше реализовывать свои шансы, что положительно сказалось на результатах.

Напротив, «Динамо» в нападении стало действовать менее остро, в четырёх предыдущих играх сумело забить всего четыре гола. А ведь до сих пор входит в тройку самых результативных команд чемпионата России на данный момент. До этого в каждом матче регулярно получалось создавать и забивать.

В отсутствии Понсе, Ларссона и Промеса роль лидеров в нападении красно-белых должны на себя взять Соболев и Бакаев. Соболев был продуктивен против «Наполи» и «Ахмата». Бакаев – один из лидеров РПЛ по точным острым пасам (16 штук), также на его счету две голевые передачи. Вызов в сборную России, несомненно, должен придать игроку уверенности.

Вместе с тем московское дерби вряд ли получится очень результативным. Соперники демонстрируют надёжную игру в обороне. «Спартак» в РПЛ за 10 матчей позволил забить оппонентам восемь мячей, по этому показателю делит первое место с ЦСКА и «Локомотивом». Максименко хоть и ошибается, но по-прежнему первый номер в команде.

Бело-голубые пропустили лишь на один гол больше. Помимо этого, в восьми предыдущих личных встречах не забивалось больше четырёх голов. Мы предлагаем сделать ставку на то, что «Спартак» не проиграет, а общий тотал матча будет меньше 3.5 мяча. Такое пари сыграло в шести последних очных поединках соперников в РПЛ.