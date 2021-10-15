Петр Ян — Кори Сэндхаген. Россиянин сполна отыграется на замене Стерлинга

30 октября в рамках вечера единоборств UFC 267 в Абу-Даби россиянин Пётр Ян сразится с американцем Кори Сэндхагеном за титул временного UFC. Сэндхаген стал соперником Яна после того, как Алджэмейн Стерлинг отказался от боя-реванша с российским спортсменом, сославшись на травму шеи.

Вечер единоборств UFC 267 стартует в 16:00 мск, а бой Ян – Сэндхаген начнётся не ранее 20:00 мск. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на UFC TV.

По оценке букмекеров, Пётр Ян – фаворит предстоящего боя. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.34, это примерно 71% вероятности. Поставить на победу Сэндхагена можно за 3.50 (27%). На ничью дают коэффициент 50.00 (2%).

Алджэмейн Стерлинг снялся с боя, объяснив отказ недавней операцией на шее. Что ж, вполне возможно, Стерлинг действительно не готов, однако его уже видели в тренировочном зале. Ян потребовал от организаторов найти ему замену, и она появилась в виде Кори Сэндхагена. На его счету 17 боёв, в которых он одержал 14 побед. В последнем на сегодня поединке Кори уступил Ти Джею Диллашоу раздельным решением. Пётр Ян остался доволен выбранным UFC соперником.

«Сэндхаген — достойный претендент на титул. Он опасный, жёсткий боец, который показал отличный бой с Диллашоу. Да, он проиграл по делу, но Ти Джей восстанавливается после операции, поэтому шанс дали Кори. Честно говоря, я недоволен тем, что титул чемпиона будет временным, но это политика UFC, туда я не лезу. Рад тому, что могу выйти и сделать свою работу — очень много людей ждёт мой поединок. О Стерлинге больше не думаю — он трус. Сначала побью Сэндхагена, а что будет дальше, мы узнаем после», — подчеркнул Ян.

Временный титул чемпиона Дана Уайт объяснил тем, что он не знает, когда Стерлинг получит разрешение врачей на бой. Вероятно, глава UFC верит в реванш Ян – Стерлинг, поэтому не закрывает для себя эту возможность. Кстати, сам Стерлинг явно не жаждет реванша. По крайней мере, в своём прогнозе он уверенно заявил: Сэндхаген выиграет.

«Я продолжу восстанавливать своё тело и шею, а Сэндхаген вынесет читера Петра Яна в течение двух раундов. Эпический реванш состоится в декабре или в начале 2022 года. Пусть поборются за второе место, а я позабочусь о том, чтобы моя нервная система полностью восстановилась. Шутите сколько хотите, но я многого достиг в этом спорте и не собираюсь останавливаться», — заявил Алджэмейн.

Роспись на бой пока не такая широкая, но букмекеры видят фаворитом Яна. И это логично, поскольку защитить свой титул в бою со Стерлингом ему помешала нелепая ошибка. Бой с Сэндхагеном станет настоящей рубкой, в которой россиянин должен победить благодаря лучшей технике. Так считает большинство экспертов. К примеру, Ислам Махачев считает, что Сэндхаген не слабее Стерлинга, но Ян точно победит.



«Я бы сказал, что Яну без разницы, с кем драться. Он такой боец, у которого есть свой стиль, он этого стиля придерживается. Со всеми бойцами он делает всё то же самое. Я бы сказал, что Кори не менее опасен, чем Стерлинг. Навыков в стойке у него точно побольше. Думаю, что бой пройдёт в стойке. Сэндхаген разнообразный. Думаю, это будет конкурентный бой, но Пётр в какой-то момент его просто передавит. Будет перестрелка, а затем Пётр своим натиском и прессингом возьмёт своё», — отметил Махачев.

Тренер Петра Яна по физподготовке Шон Кобер считает, что россиянин подготовится к бою так, что абсолютно точно сможет вести поединок по своему плану.

«Пётр хочет драться, хочет выйти в клетку и сделать то, что умеет. Показать всем, почему он лучший и заслуживает быть чемпионом. Ударная техника Петра Яна одна из лучших в UFC и уж точно лучшая в легчайшем весе, это все понимают. Мы продолжаем трудиться в зале изо всех сил. Совершенствуем ударную технику, грэпплинг, защиту от переводов. Наращиваем физическую силу, и это позволит Петру вести бой так, как он захочет. Он перебивает людей.

Я давал прогноз на финиш во втором раунде против Стерлинга. Думаю, все так произойдёт и с Сэндхагеном. Петр будет так же давить, так же держать высокий темп. Он очень силён, будет доминировать в дивизионе. Ян покажет всем, почему он заслуживает быть чемпионом в ближайшие годы», — заявил Кобер.

А вот боец ММА Роб Фонт считает, что нас ждёт сенсация – победа Сэндхагена.



«Сэндхаген двигается очень мягко и при этом чётко, он выверяет каждый удар — это очень умный боец. Думаю, он выиграет у Яна решением, используя длину рук и дистанцию», — сказал Фонт.



Кто из экспертов прав – узнаем совсем скоро! А пока вы можете обдумать и сделать свою ставку на бой Ян – Сэндхаген.