«Спартак» — «Динамо», «Лестер» — «МЮ» и другие матчи. Что смотреть 16 октября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 16 октября.

На что ставить в футболе 16 октября

Сегодня огромный выбор футбольных событий! В РПЛ главное событие – дерби «Спартака» и «Динамо». Красно-белые перед паузой на сборные одержали 3 победы и немного поправили своё турнирное положение, но впереди у команды Руя Витории просто адский график. «Динамо» же несколько смазало своё выступление поражением от «Крыльев». Но дерби есть дерби – здесь может быть всё что угодно.

Прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» с коэффициентом 2.15.

Кроме того, «Арсенал» примет «Зенит», «Рубин» сыграет с «Локомотивом», где дебютирует Маркус Гисдоль, а «Сочи» сразится с «Ростовом».

В чемпионате Англии центральный матч «Лестер» — «МЮ». «Лисы» в кризисе, поэтому матч для них важнейший, но и Криштиану Роналду и компания не намерены терять очки. «Ман Сити» сыграет с «Бёрнли», «Ливерпуль» на выезде будет экзаменовать «Уотфорд», а «Челси» — «Брентфорд».

Где смотреть матч «Лестер» — «МЮ»?

В Германии дортмундская «Боруссия» сыграет с «Майнцем», мёнхенгладбахская – со «Штутгартом», а «РБ Лейпциг» едет в гости к «Фрайбургу». В Италии Симоне Индзаги едет в Рим на матч со своим бывшим клубом – «Лацио», а «Милан» сыграет с «Вероной».

Во Франции матч «Лион» — «Монако», кто сможет подобраться ближе к лидирующей группе? У монегасков, правда, не будет Александра Головина, россиянин ещё не восстановился на 100% от травмы.

На что ставить в хоккее 16 октября

В КХЛ 3 игры. «Авангард» сыграет с «Сибирью», «Витязь» — с рижским «Динамо», а «Северсталь» — с «Нефтехимиком».

В НХЛ огромный игровой день, сразу 14 встреч! Российских болельщиков, конечно, больше всего интересует матч «Вашингтон» — «Тампа-Бэй». Александр Овечкин и компания против Андрея Василевского и Никиты Кучерова. Это точно нельзя пропустить.

На что ещё ставить 16 октября

Сегодня стартует квалификация Кубка Кремля: на московские корты выйдут женщины. А в Индиан-Уэллсе время полуфиналов, правда, россиян в них не будет.

В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Астана» сыграет с «Зелёна-Гурой», «Автодор» примет «Цмоки», а «Нижний Новгород» — «Калев».

3-й тур в волейбольных суперлигах, как у мужчин, так и у женщин. В мужской лиге выделяем матчи «Локомотив» — «Динамо» и «Зенит» — «Белогорье», а у женщин казанское «Динамо-Ак Барс» примет «Локомотив» из Калининграда.