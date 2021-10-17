«Порту» — «Милан». Златан Ибрагимович покорит Португалию!

19 октября состоится матч третьего тура Лиги чемпионов «Порту» — «Милан». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.61. Успех итальянцев оценён экспертами в 2.82. Ставки на ничью принимаются за 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч «Порту» — «Милан» 19 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Порту» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Порту» — «Милан» (19.10.2021)

Клубный футбол вернулся в строй после международного перерыва. С национальными первенствами разобрались, наступила пора еврокубков. В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов сойдутся «Порту» и «Милан». Матч состоится 19 октября на стадионе «Драгау» в Португалии. Начало — в 22:00 мск.



После восьми туров итальянский «Милан» с 22 набранными очками уверенно входит в тройку сильнейших Серии А. Мощнее начал сезон только «Наполи», который вообще отказывается допускать осечки. У россонери хорошие шансы если не взять скудетто, то как минимум вновь финишировать в топ-4.



Стефано Пиоли построил отличный коллектив. Даже травмы, которых сейчас в избытке, не останавливают. Совсем недавно россонери одолели «Верону» (3:2), проявив сумасшедший характер. После первого тайма уступали с разницей в два мяча, но тренер не растерялся и своевременными заменами исправил положение.



Даже сомнительное судейство не помешало. Оливье Жиру решил проблемы с коронавирусом и забил, проваливший первые месяцы сезона Франк Кессье реализовал пенальти. Ну а Саму Кастильехо вышел на замену и показал себя во всей красе. Хотя до этого его много ругали. Причём по делу.



В Лиге чемпионов «Милан» очков не набрал, хотя был близок. Уступили «Ливерпулю» (2:3) и «Атлетико» (1:2). Нельзя сказать что играли плохо. Мерсисайдцы просто оказались сильнее. А с мадридцами, прямо скажем, на первый план вышла бригада судей, принявшая несколько странных решений.



В общем, миланцы держатся хорошо. И с результативностью у них полный порядок. За восемь туров чемпионата забили 18 мячей, за 180 минут в Лиге чемпионов добавили три гола. Добавим сюда Златана Ибрагимовича, который завершил восстановление и вернулся в стройке.



«Порту» в Примейре за восемь туров тоже отличился 18 раз. В результате идёт на второй стройке с 20 очками, на один пункт отставая от лидирующей «Бенфики». Атакующая сила у португальцев будь здоров, только вот уровень чемпионата не самый высокий. Список конкурентов классический — «Спортинг» и «Бенфика».



В последних двух турах первенства добыты трудовые победы: над «Жил Висенте» (2:1) и «Пасуш де Феррейра» (2:1). Подопечные Сержиу Консейсау хороши в атаке, но вот крепостью оборонительной линии похвастаться не могут. Пропускают постоянно, даже в противостояниях с андердогами.

Исключением стал ничейный матч Лиги чемпионов против «Атлетико» М (0:0), Португальцы побоялись действовать агрессивно, потому как предыдущий матч турнира стал катастрофой, проиграли «Ливерпулю» (1:5). Теперь такой закрытости ждать не стоит, матч обещает быть равным.



Почему? Во-первых, обе команды хороши в нападении, результативность сумасшедшая. Во-вторых, пропускают они немало, у «Милана» еще и основной вратарь Майк Меньян травмирован. А ведь в первые недели в новом клубе выручал он регулярно.



В-третьих, слабый старт группового этапа практически не оставляет вариантов. Для сохранения реальных шансов на топ-2 нужно брать как минимум четыре очка в двух спаренных матчах с другим аутсайдером группы. Значит, отсиживать и охранять кукурузу нет смысла.



Можно рискнуть и поставить на победу миланцев за коэффициент 2.82, россонери навязали «Ливерпулю» равную игру и пострадали от судейства с АТМД. Но есть и менее рискованный вариант: тотал голов больше 2.5 за 1.90. Всё же отсутствие Меньяна наверняка скажется.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Милан» 19 октября 2021 года

«Милан» подбит травмами, тем не менее в атаке всё здорово, с голами проблем не возникает. А вот отсутствие Меньяна наверняка скажется — вратарь-новичок на старте сезона много спасал. У «Порту» в лазарете пусто, однако беда та же: атакуют хорошо, обороняются — не очень. Ждём большого количества голов, ведь даже ничья сделает шансы на выход из группы призрачными.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

Прогноз Константина Генича на матч «Шахтёр» — «Реал».