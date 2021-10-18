«Атлетико» — «Ливерпуль». Родные стены не спасут Диего Симеоне от мести Юргена Клоппа

19 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36. Успех испанцев оценён экспертами в 3.44. Ставки на ничью принимаются за 3.48. Где покажут матч «Атлетико» — «Ливерпуль»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Атлетико» — «Ливерпуль» 19 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Атлетико» Мадрид — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.16, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 1.84.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Атлетико» Мадрид — «Ливерпуль» (19.10.2021)

Клубный футбол вернулся после игр сборных, с национальными первенствами разобрались в выходные. На очереди — Лига чемпионов. В третьем туре группового этапа сойдутся «Атлетико» Мадрид и «Ливерпуль». Матч состоится 19 октября на стадионе «Ванда Метрополитано». Начало — в 22:00 мск.

В лидерах Ла Лиги неожиданно оказался «Реал Сосьедад», от которого «Атлетико» отстаёт на три пункта, имея при этом матч в запасе. За восемь туров подопечным Диего Симеоне удалось набрать 17 баллов, пока что располагаются на четвёртой строчке таблицы. В прошлом сезоне заслуженно примерили на себя чемпионскую мантию.



В нынешнем есть все шансы повторить успех. Диего Симеоне не боится экспериментировать и играть разными схемами. Ещё до перерыва обыграл нестабильную «Барселону» Рональда Кумана (2:0). Отлично проявили себя Тома Лемар и Луис Суарес, отличились голами и ассистировали друг другу.



Хотя во вторник открытой игры от мадридцев ожидать не стоит. Имеются некоторые трудности в атаке, нередко уходят с поля без голов. Тем не менее для побед необязательно забивать много, главное — надёжность в обороне. «Матрасники» уже семь встреч кряду не пропускают более одного мяча. Англичане могут эту статистику испортить.

«Ливерпуль» не особо заботится о сетке своих ворот. Зато каркас соперников трещит по швам от точных ударов регулярно. В минувшие выходные ливерпульцы разгромили «Уотфорд» (5:0), игра с «Манчестер Сити» (2:2) тоже стала результативной. До этого вовсе забивали не менее трёх голов на протяжении пяти игр.

Подопечные Юргена Клоппа действительно набрали великолепную форму. Во-первых, занимают вторую строчку в АПЛ, набрав 18 очков. Отставание от лидирующего «Челси» минимальное — один пункт. Во-вторых, разница забитых и пропущенных уже 16 мячей со знаком «плюс». А Мохамед Салах — среди претендентов на «Золотой мяч».

В первых двух турах Лиги чемпионов мерсисайдцы разгромили «Порту» (5:1) и одолели «Милан» (3:2). Предвкушаем битву равных соперников. Только вот стили у них разные. «Ливерпуль» играет в атаку, не обращая внимания на пропущенные мячи, а «Атлетико», напротив, пляшет от печки. Забивать много трудновато, несмотря на Суареса и Гризманна в составе.



Мы бы поставили на превосходство атакующего стиля игры, П2 за коэффициент 2.36 выглядит заманчиво. Дело тут ещё и в личных счётах. В 2020 году Диего Симеоне выбил английский клуб из 1/8 финала: три мяча в дополнительных таймах, неуверенные действия Адриана. Наверняка Юрген Клопп помнит те встречи. Отличный раздражитель, за немцем не заржавеет.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Атлетико» — «Ливерпуль» 19 октября 2021 года

У «Атлетико» имеются трудности с результативностью. Не факт, что удастся взломать оборону английского клуба. Испанцы хороши в защите, но против такого «Ливерпуля» мало просто хорошо обороняться. Мерсисайдцы забивают не менее двух мячей на протяжении восьми матчей во всех турнирах. В этот раз Диего Симеоне будет тяжело даже дома.



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.36.

Прогноз Артура Петросьяна на матч «Атлетико» — «Ливерпуль».