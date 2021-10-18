«Ак Барс» — «Динамо». Дмитрий Квартальнов оставит бело-голубых на голодном пайке

19 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Москва. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.23, а успех московского «Динамо» оценён экспертами в 2.76.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» 19 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.71, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.84.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Динамо» Москва (19.10.2021)

Октябрь перевалил за экватор. На 19 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано восемь противостояний. Отдельное внимание уделим встрече «Ак Барса» со столичным «Динамо», которая пройдёт на «Татнефть-Арене». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Ак Барс» после 20 матчей идёт четвёртым на Востоке, набрав 27 баллов. Отставание от лидирующего «Трактора» составляет семь очков. В трёх из последних пяти игр казанцы победили. За два поражения нужно сказать спасибо «Металлургу». Зато в трёх выигранных матчах забросили 12 шайб, шесть из которых — в ворота «Барыса» (6:3).



Накануне с «Амуром» в родных стенах пришлось попотеть. К концу второго периода вели со счётом 2:1. Хабаровчане отыгрались в третьем периоде, переведя игру в овертайм. Казанцы даже получили шанс реализовать буллит, но не смогли. Впрочем, уже через минуту добились своего. Дмитрий Юдин метко зарядил от синей линии.

Прогноз Павла Лысенкова на матч «Спартак» — ЦСКА.

Столичное «Динамо» опустилось на четвёртую строчку на Западе. В активе — 24 балла. Отставание от «Йокерита» составляет четыре пункта. Всему виной три поражения подряд на выезде. Сначала от «Локомотива» (1:3), затем от СКА (3:5), где всё решил второй период. А накануне москвичи не смогли переиграть «Трактор» (3:5), который набрал шикарный ход и возглавил сводную таблицу КХЛ.

К началу третьего периода бело-голубые горели 1:3, но за десять минут отыгрались. Однако челябинцы воспользовались большинством за четыре минуты до сирены. А Теэму Пулккинен поставил точку, забросив в пустые ворота. Вадим Шипачёв снова разочаровал, заработал "-2" в графе полезности.

Теперь подопечные Алексея Кудашова, которые в октябре регулярно спотыкаются, отправляются в Казань. В шести последних матчах они набрали всего два очка, обыграв «Северсталь». Соперники были сильные, да только игра в самом деле не клеится. Если не обыгрывать прямых конкурентов, рассчитывать на лидерские позиции трудно.



«Ак Барс» идёт неплохо. Проиграл лишь «Металлургу», который был очень хорош. В прошлых пяти домашних встречах казанцы уступили два раза, когда «Динамо» в гостях выиграло лишь раз за то же время. Поэтому можно даже рассмотреть победу подопечных Дмитрия Квартальнова в основное время за 2.23.



Вариант проще — итоговая победа за 1.77. Казанцы не всегда могут решить исход в основное время. Хотя сейчас должно получиться. Дело тут ещё в статистике личных встреч. Они одержали шесть побед в основное время за семь предыдущих игр с москвичами. Да и бело-голубые — хороший раздражитель.

«Ак Барс» — «Динамо» Москва: прогноз и ставка на матч КХЛ 19 октября 2021 года

«Ак Барс» последние встречи провёл хорошо — в отличие от соперника. «Динамо» пока не может вернуться в победную колею. Вадим Шипачёв ушёл в тень, а серия из трёх поражений не может не влиять на команду. Да и в очных встречах казанцы одерживали верх в шести случаях из семи. При этом на выезде бело-голубым не везёт — лишь одна победа в пяти последних матчах. Поэтому ставим на «Ак Барс».



Ставка: победа «Ак Барса» в основное время за 2.23.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Ак Барс» — ЦСКА.