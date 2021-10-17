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«Брюгге» — «Ман Сити», 19 октября 2021 года, прогноз и ставка на матч, прямая трансляция, смотреть онлайн, какой канал

«Брюгге» — «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола закончит чудеса бельгийцев в Лиге чемпионов
Михаил Коробов
«Брюгге» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч ЛЧ
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«Брюгге» бодро смотрится в «группе смерти», но удержать чемпиона Англии не удастся.

19 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех бельгийцев оценён экспертами в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 6.15.

Коэффициенты букмекеров на матч «Брюгге» — «Манчестер Сити» 19 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Брюгге» — «Ман Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.80. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Брюгге» — «Манчестер Сити» (19.10.2021)

Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур
19 октября 2021, вторник. 19:45 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия

Клубный футбол набирает ход после международной паузы. На очереди третий тур группового этапа Лиги чемпионов, среди прочих во вторник сойдутся «Брюгге» и «Манчестер Сити». Матч состоится в Бельгии на стадионе «Ян Брейдель». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

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«Брюгге» привычно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бельгии, занимая вторую позицию из-за разницы забитых и пропущенных мячей. За 11 туров проиграли лишь единожды. Движется «Брюгге» в правильном направлении, последний матч выиграли у «Кортрейка» (2:0). Дублем отметился Руд Вормер.

Особого внимания заслуживает юный талант Шарль Де Кетеларе — начинал как полузащитник, ныне исполняет нападающего. Не так давно отличился за сборную, поразил сетку ворот сборной Италии в матче за третье место Лиги наций. Европейские клубы уже взяли его на карандаш.

В Лиге чемпионов успехам «Брюгге» можно только позавидовать. Попав в непростую группу, бельгийцы не растерялись, после двух туров располагаются на второй строчке с четырьмя баллами. На первом месте «ПСЖ», с которым чёрно-синие сыграли вничью (1:1). И, пожалуй, даже оказались ближе к победе.

Грядущий матч многое скажет о шансах бельгийцев на топ-2. Дела «Манчестер Сити» в АПЛ в целом неплохи, отставание от лидирующего «Челси» — всего два пункта. Шансы на очередное чемпионство велики, но есть проблема. Забивают преимущественно полузащитники. Нет качественного форварда. Это в целом не сильно мешает Гвардиоле, однако порой неприятный след оставляет.

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Неудивительно, что тренер уже несколько раз жаловался в прессе на нехватку результативного центрфорварда. В остальном всё здорово, две последние игры «Манчестер Сити» провёл вполне неплохо. Сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2) и выиграли у «Бёрнли» (2:0), в обоих матчах отличился Кевин Де Брёйне. Бельгиец набрал отличную форму, вполне вероятно, что именно он разочарует болельщиков «Брюгге».

В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» успешно справился с «РБ Лейпциг» (6:3), команды устроили настоящую перестрелку. А вот в битве с «Пари Сен-Жермен» англичане уступили (0:2), хотя создали достаточно моментов. То есть расслабляться абсолютно некогда — вторая осечка может создать ненужные проблемы. Нужно брать максимум с бельгийцами и подходить к заключительным турам с запасом.

Понятно, что гости явный фаворит, но перекос в линии слишком велик. Брать форы не хочется, всё же хозяева умеют удивлять и давать бой грандам. Особенно на своём поле. Добавим к этому, что бельгийцы уже более 10 матчей во всех турнирах не уходят с поля без гола. Мы бы на таком фоне взяли «обе забьют» за 1.94. Вариант посмелее — Х2 + обе забьют. Тогда коэффициент превысит двойку.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Манчестер Сити» 19 октября 2021 года

«Манчестер Сити» — очевидный фаворит. Подопечные Хосепа Гвардиолы не скрывают чемпионских амбиций. Даже без элитного форварда англичане прекрасно справляются, сомневаться в их голе сложно. «Брюгге», в свою очередь, очень много забивает, поле без забитого мяча подопечные Филиппа Клемана не покидают уже давно. Голы в обе стороны напрашиваются, благо что коэффициент изумительный.

Ставка: «обе забьют» за коэффициент 1.94.

Прогноз Константина Генича на матч «Шахтёр» — «Реал».

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