«Брюгге» — «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола закончит чудеса бельгийцев в Лиге чемпионов

19 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех бельгийцев оценён экспертами в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 6.15.

Коэффициенты букмекеров на матч «Брюгге» — «Манчестер Сити» 19 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Брюгге» — «Ман Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.80. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Брюгге» — «Манчестер Сити» (19.10.2021)

Клубный футбол набирает ход после международной паузы. На очереди третий тур группового этапа Лиги чемпионов, среди прочих во вторник сойдутся «Брюгге» и «Манчестер Сити». Матч состоится в Бельгии на стадионе «Ян Брейдель». Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

«Брюгге» привычно возглавляет турнирную таблицу чемпионата Бельгии, занимая вторую позицию из-за разницы забитых и пропущенных мячей. За 11 туров проиграли лишь единожды. Движется «Брюгге» в правильном направлении, последний матч выиграли у «Кортрейка» (2:0). Дублем отметился Руд Вормер.



Особого внимания заслуживает юный талант Шарль Де Кетеларе — начинал как полузащитник, ныне исполняет нападающего. Не так давно отличился за сборную, поразил сетку ворот сборной Италии в матче за третье место Лиги наций. Европейские клубы уже взяли его на карандаш.



В Лиге чемпионов успехам «Брюгге» можно только позавидовать. Попав в непростую группу, бельгийцы не растерялись, после двух туров располагаются на второй строчке с четырьмя баллами. На первом месте «ПСЖ», с которым чёрно-синие сыграли вничью (1:1). И, пожалуй, даже оказались ближе к победе.

Грядущий матч многое скажет о шансах бельгийцев на топ-2. Дела «Манчестер Сити» в АПЛ в целом неплохи, отставание от лидирующего «Челси» — всего два пункта. Шансы на очередное чемпионство велики, но есть проблема. Забивают преимущественно полузащитники. Нет качественного форварда. Это в целом не сильно мешает Гвардиоле, однако порой неприятный след оставляет.

Неудивительно, что тренер уже несколько раз жаловался в прессе на нехватку результативного центрфорварда. В остальном всё здорово, две последние игры «Манчестер Сити» провёл вполне неплохо. Сыграли вничью с «Ливерпулем» (2:2) и выиграли у «Бёрнли» (2:0), в обоих матчах отличился Кевин Де Брёйне. Бельгиец набрал отличную форму, вполне вероятно, что именно он разочарует болельщиков «Брюгге».

В Лиге чемпионов «Манчестер Сити» успешно справился с «РБ Лейпциг» (6:3), команды устроили настоящую перестрелку. А вот в битве с «Пари Сен-Жермен» англичане уступили (0:2), хотя создали достаточно моментов. То есть расслабляться абсолютно некогда — вторая осечка может создать ненужные проблемы. Нужно брать максимум с бельгийцами и подходить к заключительным турам с запасом.



Понятно, что гости явный фаворит, но перекос в линии слишком велик. Брать форы не хочется, всё же хозяева умеют удивлять и давать бой грандам. Особенно на своём поле. Добавим к этому, что бельгийцы уже более 10 матчей во всех турнирах не уходят с поля без гола. Мы бы на таком фоне взяли «обе забьют» за 1.94. Вариант посмелее — Х2 + обе забьют. Тогда коэффициент превысит двойку.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Брюгге» — «Манчестер Сити» 19 октября 2021 года

«Манчестер Сити» — очевидный фаворит. Подопечные Хосепа Гвардиолы не скрывают чемпионских амбиций. Даже без элитного форварда англичане прекрасно справляются, сомневаться в их голе сложно. «Брюгге», в свою очередь, очень много забивает, поле без забитого мяча подопечные Филиппа Клемана не покидают уже давно. Голы в обе стороны напрашиваются, благо что коэффициент изумительный.



Ставка: «обе забьют» за коэффициент 1.94.

Прогноз Константина Генича на матч «Шахтёр» — «Реал».