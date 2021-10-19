«Челси» — «Мальмё». Раз «Зенит» справился, то и у Лукаку проблем не будет

20 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Мальмё». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.09. Успех шведов оценён экспертами в 35.00. Ставки на ничью принимаются за 11.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Мальмё» 20 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Челси» — «Мальмё» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00. Поставить на «обе забьют» можно за 3.10.

Анализ и прогноз матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Челси» — «Мальмё» (20.10.2021)

Клубный футбол вернулся после международного перерыва. Следом за национальными первенствами наступила пора еврокубков. 20 октября в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» примет «Мальмё». Французский арбитр Франсуа Летексье даст стартовый свисток в 22:00 мск.

Лондонцы преуспевают в чемпионате Англии. Сыграв восемь туров, возглавляют турнирную таблицу с 19 баллами. На хвосте «Ливерпуль» и «Манчестер Сити», которые отстают на один и два пункта соответственно. Конкуренция очень солидная. Даже идущий восьмым «Эвертон» отстал всего на пять пунктов.



Последние два матча «Челси» выиграл, были повержены «Саутгемптон» (3:1) и «Брентфорд» (1:0). Противники не самые именитые, хотя в английской Премьер-лиге все команды несут опасность. Так что в отличной форме столичного клуба сомневаться не приходится. Победы добываются, очки берутся.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Зенит» — «Ювентус».

Дела в Лиге чемпионов не чудесные, но и плохими их назвать нельзя. Располагаясь в таблице на второй строчке с тремя набранными баллами, лондонцы рассчитывают на плей-офф. Проиграли «Ювентусу» (0:1), который был хорош в обороне, а также взяли три очка с «Зенитом» (1:0). Впереди две встречи с чемпионом Швеции, хотя трудностей не должно возникнуть.

«Мальмё» в таблице чемпионата Швеции лидирует с 44 очками. Следом с тем же количеством баллов располагаются «Юргорден» и «АИК». По разнице забитых и пропущенных отстают, но конкуренция за первое место нешуточная, требует повышенной концентрации. Конкуренты не будут прощать осечки.

На днях подопечным Йона-Даля Томассона удалось разгромить идущий последним «Эстерсунд» (3:0). Туром ранее небесно-голубые уступили скромному «Мьельбю» (0:1). Несомненно, работа датского специалиста позитивно сказывается на клубе: удалось взять титул в прошлом сезоне, пошуметь в квалификации еврокубков. Но со стабильностью порой проблемы.



Помимо прочего, «Мальмё» разгромно уступил в обеих встречах нынешнего группового этапа Лиги чемпионов. Сначала натерпелся от «Ювентуса» (0:3), а затем получил на орехи от «Зенита» (0:4). В грядущей встрече слабо верится в сенсацию. Шведский клуб закономерно выглядит явным аутсайдером.



У «Челси» нет проблем с нападением. Забивают подопечные Томаса Тухеля не так много, зато регулярно. Особенно если вынести за скобки встречи с «Манчестер Сити» (0:1) и «Ювентусом» (0:1). А главное — защита в полном порядке. Эдуард Менди стабильно надёжен, что доказал в прошлом матче с «Брентфордом».

А потому неудивительно, что на победу «аристократов» всухую дают скромные 1.45. На наш взгляд, вполне можно подумать над победой лондонцев с форой (-2.5) за коэффициент 1.92. Ромелу Лукаку давно не забивал за синих, пора возвращаться в привычное состояние. Дисквалификация центрального защитника шведов после игры с петербуржцами должна помочь.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Челси» — «Мальмё» 20 октября 2021 года

Подопечные Томаса Тухеля редко оступаются, тем более с андердогами. С обороной полный порядок. «Мальмё», несомненно, хорош, но только по своим меркам. На евроарене клубу тяжело. Йон-Даль Томассон провёл отличную работу, но разрыв в уровне клубов даёт о себе знать. Даже «Зениту» проиграли разгромно. У «Челси» на своём поле проблем тоже возникнуть не должно.



Ставка: победа «Челси» с форой (-2.5) за 1.92.

Прогноз Дениса Казанского на матч «Челси» — «Мальмё».