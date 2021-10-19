«МЮ» — «Аталанта». Алексей Миранчук посмотрит на Криштиану Роналду со скамейки

Россиянин остаётся в запасе уже пять матчей подряд. Так себе подарок на день рождения.

20 сентября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех итальянцев оценён экспертами в 4.55. Ставки на ничью принимаются за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта» 20 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.57. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.48.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта» (20.10.2021)

Программа третьего тура группового этапа еврокубков разгоняется. 20 октября состоится восемь поединков Лиги чемпионов. В Группе F встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Аталанта» — главные претенденты на выход в плей-офф. Матч пройдёт на стадионе «Олд Траффорд», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Начнём с англичан, которые демонстрируют крайне нестабильную игру. Бодро открыли сезон и растеряли всё преимущество. Накануне уступили «Лестеру» (2:4). Имея отличный подбор игроков и удивительного Криштиану Роналду в активе, «красные дьяволы» умудряются проигрывать. Забивают регулярно, но очень много пропускают.



На данный момент «МЮ» занимает шестую позицию в чемпионате Англии с 14 баллами. В последних трёх играх два поражения: от «Астон Виллы» (0:1) и «Лестера» (2:4). Также ничья с «Эвертоном» (1:1). Уле-Гуннару Сульшеру срочно необходимо предпринимать что-то, иначе четвёртое место окажется верхом мечтаний.



В атаке манкунианцев порядок, без гола остаются редко. Проблема в другом — Давид де Хеа постоянно в работе. Выручает, но из-за регулярных огрехов защиты пропускает уже семь матчей подряд. Новых Фердинанда и Видича не нашли, Магуайер не всегда стабилен, а новичок Рафаэль Варан пока адаптируется. Да и травмы, разумеется, мешают.

У «Аталанты» схожая беда. Пропускают итальянцы постоянно, за восемь туров чемпионата Италии получили в свои ворота 10 мячей. Сейчас располагаются на шестой строчке с 14 очками. Отставание от лидера составляет ровно 10 баллов. Благо еврокубковая зона хотя бы всего в одном пункте.

Последнюю встречу подопечные Джан Пьеро Гасперини выиграли, разгромили «Эмполи» (4:1). А вот предыдущий матч первенства с «Миланом» был менее успешен, уступили (2:3). Пропущенные мячи не дают спокойно дышать, а «сухие» игры становятся праздниками. Справедливости ради команда никогда не славилась крепостью защиты.



Алексей Миранчук снова остался на скамейке. После неудачного матча с «Салернитаной» шансы россиянина проявить себя стремятся к нулю. Не помог вернуть расположение тренера даже вызов в сборную России. Не ждём появления полузащитника, которому недавно исполнилось 26 лет, и в Англии.



В Лиге чемпионов бергамаски выступают успешно. За два тура набрали четыре балла, а потому лидируют в квартете. Всё благодаря результативной ничьей с «Вильярреалом» (2:2) и скромной победе над «Янг Бойз» (1:0). Вероятность того, что снова удастся выйти из группы, весьма велика. Однако впереди трудный отрезок, расслабляться рано.

Встречи с англичанами станут определяющими. «Аталанта» не так хорошо играет против грандов и часто пропускает. А «Манчестер» выступает в последнее время крайне нестабильно. Мы бы взяли комбинированную ставку «обе забьют + хозяева не проиграют» за коэффициент 1.85. Ключевым фактором станет место проведения матча.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Аталанта» 20 октября 2021 года

«Манчестер Юнайтед» остаётся грозной силой в любые времена. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера хорошо атакуют. Однако в защите, равно как и у «Аталанты», проблемы. Поэтому ждём голов от обеих команд. Но без очков на своём поле англичане остаться не должны, у бергамасков против грандов пока не клеится.



Ставка: «Манчестер Юнайтед» не проиграет и обе забьют за 1.85.