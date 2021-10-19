«Зенит» — «Ювентус». Созрел ли лучший клуб России для плей-офф Лиги чемпионов?

20 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус». Начало встречи — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество гостям. Поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех «Зенита» оценён букмекерами коэффициентом 3.86. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.35. Где смотреть матч «Зенит» — «Ювентус»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Ювентус» 20 октября 2021 года

Букмекеры сомневаются, что матч «Зенит» — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.05, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

«Зенит» — «Ювентус»: прогноз на матч Лиги чемпионов (20.10.2021)

Петербуржцы здорово начали групповой этап. Едва не зацепили очки в Лондоне с «Челси» (0:1): добротно оборонялись, а в концовке Артём Дзюба имел реальный шанс принести ничью. Дальше на своём поле разгромили шведский «Мальмё» со счётом 4:0. Удаление у соперника в дебюте второго тайма помогло, но решающим фактором не стало. Ведь к тому моменту преимущество достигло двух мячей.

Первая победа в Лиге чемпионов за почти два года добыта. Теперь путь к третьему месту открыт, а это уже евровесна и плей-офф Лиги Европы. А ведь аппетит приходит во время еды. Почему бы не попробовать зацепиться за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов? Задача сложная, но невозможной её не назвать.



Будем откровенны — с календарём подопечным Сергея Семака не повезло. «Ювентус» был ужасен на старте сезона. Два очка после четырёх туров чемпионата Италии, место в зоне вылета при постоянных ошибках Войцеха Щенсного и слабых действиях в созидании.



Словом, в первом туре зацепиться с туринцами было бы проще. Ведь сейчас они определённо стали сильнее. Как ни крути, работа Массимилиано Аллегри приносит плоды. Перед международной паузой выдали мощный отрезок: пять побед и ничья с «Миланом».

Да, по большей части выигрывали натужно, у середняков и аутсайдеров. Где-то даже откровенно везло. Постепенно календарь становился сложнее, а результаты продолжали идти в гору. Двухнедельный перерыв на матчи сборных не сбил запал. В воскресенье обыграли «Рому» Жозе Моуринью (1:0).



Римляне точно не были хуже. Создали достаточно, не реализовали пенальти, имели много стандартных положений. Но кто вспомнит об этом через пару недель? Счёт на табло. Между прочим, «Ювентус» уже находится в одном очке от зоны Лиги чемпионов. А ведь ещё три недели назад ситуация была близка к катастрофе.



В Лиге чемпионов всё складывается замечательно. В первом туре за тайм поставили на место «Мальмё» (3:0), а через две недели вообще засушили «Челси» (1:0). Две победы из двух возможных принесли чистое первое место в группе Н. Шесть очков, у лондонцев и петербуржцев по три. Шведы замыкают квартет — два поражения с общим счётом 0:7.

Грубо говоря, четыре очка в спаренных матчах с действующим чемпионом России фактически решат задачу по выходу в плей-офф. И позволят сосредоточиться на внутренней арене. Качество футбола итальянцев сложно назвать высоким. Зато результаты на высоте. Индивидуальное мастерство на месте, а регулярные победы укрепляют уверенность.



Сине-бело-голубые, напротив, сбавили обороты. Впервые с 2018 года потерпели два поражения подряд в РПЛ. С одинаковым счётом 1:2 — от «Сочи» и тульского «Арсенала». Оба результата смахивают, скорее, на несчастные случаи. С южанами вмешалось сомнительное удаление Сердара Азмуна, с туляками — ужасающая реализация.

Прогноз Константина Генича на матч «Шахтёр» — «Реал».

И там и там подопечные Сергея Семака заслуживали как минимум ничьей. Однако остались с пустыми руками. Суета в обороне никуда не делась. А появление Станислава Крицюка не решило проблемы. В минувшем туре, впрочем, обвинять вратаря не в чем. Там вновь начудил Деян Ловрен.



Это и напрягает. «Зенит» провёл 13 встреч в сезоне. Не пропустил дважды — от ЦСКА (1:0) и «Мальмё». В первом случае откровенно повезло, армейцы упустили пару шикарных возможностей. А во втором соперник почти тайм действовал в меньшинстве. «Ювентус» же в последние недели выжимает голы из воздуха.



Что это значит? Что петербуржцам придётся забивать, если они хотят цепляться за очки. Несколько аргументов в их пользу есть. Первый, ясное дело, своё поле. В родных стенах «Зенит» традиционно эффективнее, в том числе и в еврокубках. Второй — лишний день отдыха. Из Тулы вернулись в субботу, а туринцы в воскресенье провели тяжелейшие 90 минут с «Ромой». Плюс перелёт в Россию.



И третий — отсутствие Пауло Дибалы, который точно не успеет решить проблемы со здоровьем. В принципе, не так уж мало. Интересно выглядит ставка на гол «Ювентуса» в первом тайме за 1.94. Туринцы забили 16 мячей, из которых 11 — до перерыва. В футболе подобный перекос редко встречается.

Вариант попроще — Х2 + тотал больше 1.5 гола за 1.73. Итальянцы забивают на протяжении восьми матчей, а «Зенит» пропустил в 11 из 13 игр сезона. В то же время с атакой у сине-бело-голубых дела обстоят неплохо. Да и отдохнувший Сердар Азмун — это хорошо. Иранец отбыл дисквалификацию в РПЛ и готов проявить себя в еврокубках. С учётом истекающего контракта и интереса ряда клубов такие матчи — лучшая возможность продать себя подороже. Ждём чего-то в духе 1:2 или 1:1.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Зенит» — «Ювентус» 20 октября 2021 года

Туринцы долго запрягали, но в семи предыдущих матчах одержали шесть побед при одной ничьей. В том числе обыграли «Челси» и «Рому». Сине-бело-голубые тем временем потерпели два поражения в РПЛ подряд при внушительном количестве опасных моментов, что наверняка скажется на уверенности. И главное — «Зенит» пропустил в 11 из 13 встреч сезона, а итальянцы в последнее время стабильно выжимают максимум из минимума. Оптимизма это не добавляет.



Ставка: гол «Ювентуса» в первом тайме за 1.94.

Какой канал покажет матч «Зенит» — «Ювентус»?