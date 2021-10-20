«Спартак» — «Лестер», «Зенит» — «Ювентус» и другие матчи. Что смотреть 20 октября

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 20 октября.

На что ставить в футболе 20 октября

Сегодня борьбу в еврокубках продолжат два российских клуба. Начнётся всё с Лиги Европы: «Спартак» в вынесенном матче примет «Лестер». Да, красно-белые удивили в Неаполе, но у них тяжелейший график, а соперник сейчас на ходу и ему очень нужна победа: в двух матчах «Лестер» набрал только 1 очко. Так что будет очень тяжело.

Ну а поздно вечером «Зенит» в Лиге чемпионов примет «Ювентус». Петербуржцы проиграли 2 матча подряд в РПЛ, а итальянцы, наоборот, идут на серии из 4 побед. Но «Зенит» в этом сезоне особенно хорошо выглядит в Лиге чемпионов, так что будем надеяться!

Прогноз на матч «Зенит» — «Ювентус» с коэффициентом 3.68.

«МЮ» сыграет с «Аталантой». Правда, Алексей Миранчук, вероятно, вновь не получит шанса, а жаль. «Барселона» после 0:6 в первых двух матчах постарается выместить всю злость на киевском «Динамо». «Бенфика» сыграет с «Баварией», «Челси» — с «Мальмё», а «Зальцбург» — с «Вольфсбургом». «Лилль» примет «Севилью», а «Янг Бойз» — «Вильярреал».

На что ставить в хоккее 20 октября

В КХЛ сегодня 2 игры. «Торпедо» примет «Авангард», а «Сочи» — «Автомобилист». Столько же игр и в НХЛ. Здесь «Филадельфия» сыграет с «Бостоном», а «Вегас» — с «Сент-Луисом», где в последних матчах зажигает четвёрка россиян.

Кроме того, можно ставить на игры чемпионатов Германии, Финляндии и Чехии.

На что ещё ставить 20 октября

Продолжается Кубок Кремля. Сегодня Аслан Карацев сыграет с Егором Герасимовым из Беларуси, Карен Хачанов – с австралийцем Джеймсом Даквортом. Алибек Качмазов сразится с аргентинцем Федерико Корией, а Андрей Рублёв — с французом Адрианом Маннарино.

В женской сетке Екатерина Александрова сразится с украинкой Ангелиной Калининой, Анастасия Павлюченкова – с Бернардой Пера, а Анна Калинская – с Марией Саккари. Кроме того, теннисные турниры на этой неделе проходят в Антверпене, Тенерифе, Боготе и Буэнос-Айресе.

В баскетбольном Кубке Европы «Локомотив-Кубань» стартует домашним матчем с «Андоррой». В Кубке ФИБА «Автодор» принимает итальянскую «Реджо-Эмилию», а «Парма» на выезде сыграет с «Бенфикой». В ночь на четверг первый большой игровой день в НБА: здесь сразу 11 матчей.

В мужской волейбольной Суперлиге в перенесённом матче 2-го тура сыграют «Факел» и «Енисей».