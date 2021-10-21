Фёдор Емельяненко – Тимоти Джонсон. Последний бой Последнего Императора?

23 октября на «ВТБ Арене» в Москве на первом в истории турнире Bellator 269 в России состоится поединок между Фёдором Емельяненко и Тимоти Джонсоном. Начало этого события — не ранее 23:00 мск. Видеотрансляцию боя онлайн покажет Оkkо. Последний Император проведёт, вероятно, свой последний бой в карьере. Получится ли у Фёдора Емельяненко уйти красиво?

По оценке аналитиков, шансы бойцов практически равны. Поставить на победу Фёдора Емельяненко можно с коэффициентом 1.85, а на его соперника — американца Джонсона — можно сделать ставку за 1.95. Ничейный исход оценивается коэффициентом 56.00.

На ТБ 1.5 раунда в бою можно сделать ставку с коэффициентом 1.90, а на то, что бой продлится меньше этой отметки, можно поставить за 1.85.

Последнему Императору Фёдору Емельяненко уже 45. К его чести, он не сотрясает воздух громкими фразами и прямо признаёт, что далёк от своих идеальных кондиций. Свой пик формы он прошёл ещё лет 10 назад. А вообще не дрался Емельяненко уже практически 2 года. Свой последний на данный момент бой Фёдор выиграл 29 декабря 2019 года. Тогда он нокаутировал Квинтона Джексона.

Прогноз Виталия Минакова на бой Емельяненко — Джонсон.

Что можно сказать о Тимоти Джонсоне? Американец выступает в Bellator с 2018 года. За это время он провёл 6 боёв: 3 выиграл, 3 проиграл. В июне 2021 года он без вариантов проиграл ученику Емельяненко Вячеславу Молдавскому единогласным решением. В общем, это далеко не звезда. Другой вопрос, что Джонсон на 10 лет моложе Фёдора, а ещё у него преимущество в габаритах. Он выше, тяжелее, больше. У него больше размах рук. Конечно, технический арсенал несравним, но шансы у Джонсона точно есть.

На что ставить в этом поединке? В последних 9 боях Фёдора Емельяненко лишь раз поединок переходил во второй раунд, остальные схватки заканчивались в первой же трёхминутке. Вряд ли нас ждёт что-то отличное от этой схемы в бою с Джонсоном. Весь бой Емельяненко будет очень сложно выдержать – сказывается возраст. Его соперник же заявил, что решением выиграть бой ему в России не дадут.

«Моя команда часто шутит, что, если я не одержу победу сабмишеном или нокаутом, скорее всего, не выиграю вовсе. В России я вряд ли выиграю решением судей. Для меня это два зайца одним выстрелом. Единственной страной, которую хотел посетить, будучи ребенком, была Россия. И теперь мне платят за то, чтобы я отправился в Россию сражаться», — заявил Джонсон.

Что ж, ставка на ТМ 1.5 раунда за 1.85 выглядит очень неплохо. Но кто победит? Здесь вопрос, к сожалению для Фёдора Емельяненко, открыт. Его физические кондиции – загадка. Поэтому даже эксперты очень осторожны в своих прогнозах.

«Ребята, Фёдору уже идет 45-й год. Давайте будем честными: это не бойцовский возраст. Да, можно заработать денег. А насчет оппонента я сразу сказал, что это самый опасный соперник. Я не думаю, что Фёдор его выбирал. Мне кажется, что в Bellator ему его предложили, и он согласился. Я не знаю, какие там у них отношения, но считаю, что это довольно опасный соперник для Фёдора. Конечно, в целом в тяжёлом дивизионе я не вижу, что Джонсон представляет какую-то значимость, но для Фёдора в данный момент он серьёзный соперник», — заявил Хабиб Нурмагомедов.

Где покажут бой Емельяненко — Джонсон?

Виталий Минаков считает, что задача Емельяненко – победить в первом раунде, иначе будет очень сложно выиграть.

«В данной ситуации у Емельяненко есть преимущество в скорости. Фёдор — жёсткий ударник, у него очень тяжёлые, жёсткие, быстрые удары. Если Джонсон сможет выдержать натиск Фёдора в первом раунде, если поединок продлится дольше одного раунда, то дальше у Тимоти очень высокие шансы затащить Емельяненко в ту вязкую борьбу около клетки, которой он владеет практически в совершенстве. Плюс ко всему Тимоти больше, выше и тяжелее Фёдора», — сказал Минаков.

Константин Цзю в своём выступлении и вовсе не высказал мнения об исходе боя. Но подчеркнул, что будет болеть за Емельяненко.

«Буду болеть за Фёдора Емельяненко. Надеюсь, что бой закончится в его пользу, хоть Джонсон и достаточно серьёзный соперник. Будет сложно, уровень боя достаточно высокий, но будем держать кулаки за Фёдора. По поводу его возраста хочу сказать, что пока у Фёдора есть настрой, желание и мотивация, то пускай выступает. Он уже ветеран в боях, но возраст не помеха, когда есть желание и рвение выходить на ринг», — отметил Цзю.

И всё-таки Фёдор будет драться в России, что само по себе должно придать сил Последнему Императору. На один раунд мощи его атак точно хватит, так что Джонсону придётся постараться, чтобы унести ноги от Емельяненко. Будем смотреть и болеть за Фёдора. Удачных ставок!

Прогноз Александра Емельяненко на бой Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон.