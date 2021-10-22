«Динамо» — «Химки», «Арсенал» — «Астон Вилла» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 22 октября.
На что ставить в футболе 22 октября
Еврокубки на этой неделе завершены, теперь в дело вступают национальные чемпионаты. 12-й тур РПЛ начнётся матчем «Динамо» и «Химок». Вроде бы бело-голубые наверху, а химчане среди аутсайдеров, но команда Сандро Шварца имеет свойство тяжело играть с более слабыми командами. А подопечные Игоря Черевченко в прошлом туре обыграли «Ахмат», так что будет интересно.
Прогноз Егора Титова на матч «Динамо» — «Химки».
В АПЛ «Арсенал» встретится с «Астон Виллой». Команда Артеты вроде бы нащупала свою игру, но на днях едва унесла ноги от «Кристал Пэласа». «Канониры» соседствуют с бирмингемцами в турнирной таблице – 12-е и 13-е место.
В Германии «Майнц» сразится с «Аугсбургом», а в Испании «Осасуна» сыграет с «Гранадой». Два матча в Серии А: «Торино» примет «Дженоа», а «Сампдория» — «Специю». Ну и во Франции «Сент-Этьен» сыграет с «Анже».
Где смотреть матч «Арсенал» — «Астон Вилла»?
На что ставить в хоккее 22 октября
В КХЛ 5 игр, главная из которых — встреча «Ак Барса» и «Авангарда» в Казани. Кроме того, «Сибирь» сыграет с минским «Динамо», «Барыс» — с «Локомотивом», «Трактор» — с «Автомобилистом», а «Северсталь» примет рижское «Динамо».
В НХЛ запланированы 6 игр. Кроме того, очередные матчи пройдут в чемпионатах ВХЛ, МХЛ, первенствах Германии, Финляндии и Чехии.
На что ещё ставить 22 октября
На Кубке Кремля сегодня Карен Хачанов сыграет с Джоном Миллманом из Австралии. В женской сетке Анастасия Павлюченкова сразится с Маркетой Вондроушовой, а Екатерина Александрова – с Ариной Соболенко. Кроме того, теннисные турниры на этой неделе проходят в Антверпене, Тенерифе, Боготе и Буэнос-Айресе.
В баскетбольной Евролиге два классных матча с участием российских клубов. ЦСКА дома сыграет с «Олимпиакосом», а «Зенит» едет в гости к «Барселоне», это будут очень интересные встречи. Кроме того, большой игровой день в НБА, здесь 11 матчей.
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