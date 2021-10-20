«Наполи» — «Легия». Только «Спартак» знает подход к Лучано Спаллетти!

21 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Легия». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.17. Успех поляков оценён экспертами в 18.25. Ставки на ничью принимаются за 8.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Наполи» — «Легия» 21 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Наполи» — «Легия» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. Поставить на «обе забьют» можно за 2.24

Анализ и прогноз матча третьего тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Легия» (21.10.2021)

Клубный футбол вернулся после международного перерыва. Уже приступили к еврокубковым соревнованиям. 21 октября в Лиге Европы состоится 14 матчей. Среди прочих «Наполи» сыграет с «Легией» на стадионе «Диего Армандо Марадона». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Наполи» продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата Италии, ни разу не потеряв очки за восемь туров. В активе 24 балла, хотя конкуренция большая. Следом идёт «Милан», отстающий на два пункта. Впрочем, результаты неаполитанцев лучшие не только в Италии, но и среди остальных топовых европейских лиг. Это единственный клуб без осечек на внутренней арене.



В последних двух турах Серии А подопечные Лучано Спаллетти одержали верх над «Фиорентиной» (2:1) и «Торино» (1:0). В нападении проблем нет, разницу делает нигерийский нападающий Виктор Осимхен, на счету которого уже пять мячей за семь игр первенства, а также три гола в двух турах Лиги Европы. Феноменальная форма.



Несмотря на отличные показатели на внутренней арене, неаполитанцы откровенно плохо идут в Европе. После двух туров Лиги Европы результаты таковы: ничья с «Лестером» (2:2) и сенсационное поражение от «Спартака» (2:3). Хотя стоит сказать, что в Англии смотрелись здорово, а россияне просто воспользовались численным преимуществом.

С «Легией», которая пока прыгает выше головы, нужно срочно исправлять положение дел. Поляки сенсационно возглавляют группу с шестью очками. Есть все шансы рассчитывать как минимум на выход в плей-офф Лиги конференций. А может, получится продлить сказку и выйти в плей-офф Лиги Европы.



Польский клуб уже одолел московский «Спартак» (1:0) и английский «Лестер» (1:0). Великолепный результат против сильных соперников, хотя в обоих случаях преимущество было на стороне оппонентов. Впереди очередное испытание, теперь с «Наполи».

Поляки, кстати, похвастаться мощным выступлением в родном первенстве не могут. В польской Экстраклассе дела плохи. Сыграв девять туров, «Легия» расположилась неподалеку от зоны вылета. Сейчас отрыв от небезопасной 16-й строчки составляет два пункта. При этом лидирующий «Лех» уже оторвался на 15 очков! Для действующего чемпиона страны ситуация крайне неприятная.



Поражения в последних трёх матчах с лидерами чемпионата только подлили масла в огонь. Польские армейцы натерпелись от «Леха» (0:1), «Лехии» (1:3) и «Ракува» (2:3). Судя по всему, после тяжелейших побед в Лиге Европы сил на внутреннюю арену не остаётся. При этом проход в следующую стадию пока не гарантирован.



Уровень чемпионата Польши не так высок, как уровень сопротивления в Серии А или АПЛ. Бой, вероятно, гордая «Легия» даст, но одолеть лидера чемпионата Италии вряд ли удастся, слишком большой разрыв в классе. Да и третья победа подряд в такой группе — утопия.

Гегемония подопечных Лучано Спаллетти в чемпионате Италии говорит о том, что команда в полном порядке. А в предыдущих турах Лиги Европы просто не повезло. Но пора начинать движение к лидерской позиции и в Европе. «Легия» мало забивает, а переплюнуть потрясающих форвардов неаполитанцев не сможет и подавно.



Мы бы взяли победу хозяев с форой (-2) за вполне рабочий коэффициент 1.85. Дело ещё в том, что неаполитанцам нужно исправляться перед болельщиками за недавнее домашнее поражение от «Спартака». Если арбитры снова не внесут свою лепту, проблем у мотивированных итальянцев возникнуть не должно.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Наполи» — «Легия» 21 октября 2021 года

«Наполи» прекрасен в чемпионате Италии, пора налаживать обстановку в Лиге Европы. Соперник, откровенно говоря, не самый трудный, хоть и лидирует в группе. У неаполитанцев отличное нападение и высококлассная защита, пора показать, кто здесь главный. «Легия» пропускает много в чемпионате Польши, в еврокубках выложились на максимум, но в грядущем матче шансов мало.



Ставка: победа «Наполи» с форой (-2) за 1.85.

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