Фёдор Емельяненко — Тимоти Джонсон. Прогноз «Фонбет»: а почему так быстро?

В субботу, 23 октября, в главном бою турнира Bellator 269 в Москве Фёдор Емельяненко встретится с американцем Тимоти Джонсоном. Сделать ставку на первый поединок российского бойца более чем за полтора года можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме Емельяненко

Во-первых, надо сказать, что Емельяненко выйдет в октагон после более чем 1,5-годичного перерыва. Фёдору уже 45 лет, и вполне возможно, что этот бой будет последним в карьере. Всего в активе спортсмена 39 побед (30 из которых добыты досрочно) и лишь шесть поражений. Базовые стили – самбо, дзюдо, бокс.

После возвращения в спорт в 2015 году Емельяненко провёл семь поединков, выиграл пять и два проиграл. Сначала убедительно победил малоизвестного индийского бойца Джайдипа Сингха, затем – бразильца Фабио Мальдонадо раздельным судейским решением. Бразилец пытался оспорить решение, но российская ассоциация MMA отказала тому в пересмотре итогов.

В 2017 году Емельяненко подписал контракт со второй по престижности организацией смешанных единоборств – Bellator. Дебютный поединок против Мэтта Митрионе закончился для россиянина поражением. На второй минуте первого раунда оба спортсмена упали на пол, американец поднялся быстрее и вновь уронил россиянина, а после судья остановил бой.

Болельщики стали призывать россиянина завершить карьеру, но Фёдор решил отработать до конца контракт с Bellator, по которому ему предстояло провести два поединка с возможностью продления ещё на один. И в четвертьфинале турнира Гран-при Bellator он победил американца Фрэнка Мира нокаутом в первом раунде. А затем точно так же – американца Чейла Соннена.

Однако в финале российский боец победить не сумел, проиграл в январе 2019 года американцу Райану Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде. Затем Емельяненко вышел в октагон через 10 месяцев и нокаутировал Куинтона Джексона. Что любопытно — тоже в первые пять минут.

В какой форме Джонсон

В активе 36-летнего Джонсона 15 побед (11 досрочно), семь поражений. Базовые стили – борьба, джиу-джитсу. Он выступает в ММА с 2010 года. Первые четыре года проводил поединки в местных промоушенах, большинство выиграл досрочно, из девяти поединков проиграл один. Завоевал и дважды защитил титул чемпиона Dakota FC.

В 2015 году Джонсон перешёл в UFC и стартовал с победы над россиянином Шамилем Абдурахимовым. В этой лиге провёл семь поединков, одержал четыре победы, в том числе над Марчином Тыбурой, и потерпел три поражения — в том числе от россиянина Александра Волкова.

С 2018 года Тимоти стал выступать в Bellator и тоже с переменным успехом. В шести боях выиграл трижды и столько же раз проиграл. В прошлом поединке за титул временного чемпиона организации американец прервал серию из трёх побед, уступив Валентину Молдавскому решением судей.

Прогноз экспертов «Фонбет» на бой Фёдор Емельяненко – Тимоти Джонсон 23 октября 2021 года

Ставка: тотал меньше 1.5 раунда за 1.85. (Сделать ставку).

Оба спортсмена в последнее время делают ставку на ударную технику и реже обращаются к борьбе, где расходуется много сил и энергии. В стойке оба бойца чувствуют себя уверенно и чаще побеждают противников нокаутом, чем сдачей – у Джонсона восемь побед нокаутом, у Емельяненко – столько же в последних матчах.

При этом соперники как сильно бьют, так и плохо держат удар. Джонсон трижды в карьере проигрывал нокаутом, в том числе в трёх из четырёх последних проигранных боёв. Емельяненко четыре последних поражения потерпел нокаутом, в том числе в двух из предыдущих пяти поединков.

Так что в этом бою, скорее всего, всё будет решать один удар. А победит тот, кто попадёт первым. Оба бойца в последнее время часто завершают поединки в первом раунде. У Емельяненко восемь из последних девяти боёв не продлились дольше первого раунда, у Джонсона – пять из последних восьми. Считаем, что и этот поединок завершится в первом раунде.