«Вест Хэм» — «Ман Сити», «Боруссия» М — «Бавария» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот в других игровых видах спорта сезон только начинается. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 27 октября.

На что ставить в футболе 27 октября

Насыщенная футбольная неделя продолжается. В Кубке России сегодня сразу 9 матчей. Выделим краснодарское дерби «Кубань» — «Краснодар», а также матчи «Алания» — «Уфа» и «Торпедо» — «Ростов».

В Кубке лиги Англии «Вест Хэм» сыграет с «Манчестер Сити». «Ливерпуль» на выезде сразится с «Престоном», «Тоттенхэм» — с «Бёрнли», а «Лестер» — с «Брайтоном». В Германии тоже очень интересно, здесь в рамках Кубка мёнхенгладбахская «Боруссия» принимает «Баварию».

Прогноз Константина Генича на матч «Реал» — «Осасуна».

В Испании «Барселона» на выезде сыграет с «Райо Вальекано», а «Реал» примет «Осасуну». В Италии «Аталанта» Алексея Миранчука гостит в Генуе у «Сампдории», «Ювентус» принимает «Сассуоло», а «Интер» сыграет с «Эмполи». Ещё в одной встрече «Лацио» сыграет с «Фиорентиной», Александр Кокорин даже попал в заявку!

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Ювентус» — «Сассуоло».

Наконец, во Франции переигровка матча «Ницца» — «Марсель». Первую попытку этих команд выяснить отношения прервали фанаты.

На что ставить в хоккее 27 октября

В КХЛ сегодня только один матч: рижское «Динамо» принимает СКА. А вот в НХЛ 5 игр. Посмотрим, сможет ли вновь забить Александр Овечкин, «Вашингтон» сыграет с «Детройтом».

Кроме того, очередные матчи пройдут в ВХЛ, а также в чемпионате Финляндии.

На что ещё ставить 27 октября

На этой неделе крупный теннисный турнир проходит в Санкт-Петербурге. Сегодня Карен Хачанов сыграет с французом Адрианом Маннарино, а Андрей Рублёв – с Ильёй Ивашко. Недавнему триумфатору Кубка Кремля Аслану Карацеву играть с австралийцем Джоном Миллманом.

В баскетбольной Евролиге большой матч предстоит «Зениту»: в Санкт-Петербурге гостит мадридский «Реал». Казанский УНИКС принимает «Басконию», а ЦСКА на выезде сыграет с «АСВЕЛом». В Кубке ФИБА «Парма» сыграет с клубом «Ден Бош» из Нидерландов.