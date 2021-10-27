Александр Волков – Марчин Тыбура. Драго начнёт очередное возвращение

30 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт вечер единоборств UFC 267. В октагон выйдут сразу 10 россиян, в том числе и Александр Волков. Ему предстоит схватка с поляком Марчином Тыбурой. После поражения от Сириля Гана Волков начинает всё сначала. В очередной раз. Вероятно, это одна из последних, если не самая последняя попытка взобраться на вершину. Начало боя – не ранее 22:30 мск. Прямую трансляцию боя можно будет посмотреть на телеканале «РЕН ТВ», а также на UFC Fight Pass, канале UFC ТВ и видеосервисах Wink и more.tv.

Букмекеры считают россиянина фаворитом боя. Поставить на победу Драго можно с коэффициентом 1.32, в то время как на успех поляка принимают ставки за 3.52. Ничья, по мнению аналитиков, маловероятна, поставить на этот исход можно с коэффициентом 63.00.



Сделать ставку на ТБ 2.5 раунда можно с коэффициентом 1.60, а на ТМ 2.5 раунда предлагают котировку 2.35.

Анализ и прогноз боя Волков – Тыбура (30.10.2021)

С сожалением нужно констатировать: Александр Волков упустил и второй свой шанс выйти на чемпионский бой. Теперь на его пути встал Сириль Ган. Россиянин был слабее во всём, поражение заслуженное. Что ж, нужно начинать всё сначала в попытке выйти на бой за титул.

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И первый соперник – Марчин Тыбура. Поляк занимает 8-е место в рейтинге тяжеловесов. На его счету 22 победы и 6 поражений, а прямо сейчас он идёт на серии из 5 побед. Свой последний бой он провёл в июне, нокаутировав Уолта Харриса. Да, ветеран уже не тот, но недооценивать Тыбуру нельзя. Для него этот бой очень важен: победа над Волковым откроет дорогу к боям с самыми сильными оппонентами.



Но при всём этом Тыбура слабее Гана. И точно по зубам Волкову. Он довольно предсказуем и сделает ставку на свою ударную мощь. Тыбура довольно вынослив, и его задача – перестоять Александра, заставить его вымахаться. Тогда в третьем раунде шансы у поляка появятся. Ну и, конечно, всегда есть надежда на слабое место Волкова – застаивание. Будем надеяться, что Драго всё же смог искоренить эту проблему.



«Со мной будет бороться большой парень, он очень серьезный оппонент, но я рад, что буду бороться с парнем из топ-5. Возможно, я смогу сместить его. У всех в UFC должна быть цель получить пояс. Иметь Александра в соперниках сейчас — означает мое приближение к нему», — заявил Тыбура в интервью.

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Что до Волкова, то ему в предстоящем бою не нужно будет ничего придумывать. Как мы уже сказали, Тыбура – это не Ган, он предсказуем. Своими боковыми Драго запросто может свалить соперника с ног. Вряд ли поляк сможет предложить что-то Волкову в партере, скорее, он просто потеряет на этом кучу сил. Умения держать дистанцию у Тыбуры тоже особенного нет, так что Волков сможет реализовывать здесь своё преимущество. Так что стоит рассмотреть ставку на ТМ 2.5 раунда. Коэффициент хороший – 2.35.



Для Александра предстоящий бой должен пройти под знаком возвращения уверенности. Драго должен показать всем тем, кто сомневается в его качествах, что он по-прежнему готов штурмовать вершину. А сомнения есть: тот же Хабиб Нурмагомедов называл Волкова хорошим бойцом, но делал акцент на том, что Драго – не для чемпионских поединков.



Итак, уже совсем скоро Александр Волков предпримет очередную попытку вернуться в пул претендентов на чемпионский титул в тяжёлом весе. Будем надеяться, что у него получится. Удачных ставок!

Где смотреть бой Ян — Сэндхаген?