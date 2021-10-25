Пётр Ян – Кори Сэндхаген на UFC 267. Главный бой на главном турнире осени!

30 октября 2021 года на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт главный турнир осени UFC 267. В октагон на этом ивенте выйдут сразу 10 россиян. Зрители увидят поединки с участием Ислама Махачева и Александра Волкова, а в соглавном бою UFC 267 за пояс временного чемпиона в легчайшем весе сразятся Пётр Ян и Кори Сэндхаген. Да, Алджэмейн Стерлинг отказался от реванша из-за странной травмы, но и с Сэндхагеном нашему бойцу будет очень непросто.

Где покажут бой Ян — Сэндхаген?

Когда бой Пётр Ян – Кори Сэндхаген

После того как Стерлинг снялся с боя против Яна, UFC оперативно нашёл ему замену. Против Петра Яна в октагон выйдет Кори Сэндхаген. Дата боя при этом не изменилась – 30 октября. Начало боя – не ранее 23:30 мск.

Поединок Ян – Сэндхаген пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. При этом на арене будут зрители, что, разумеется, радует как организаторов ивента, так и бойцов.

Где смотреть бой Ян – Сэндхаген

В России видеотрансляцию боя Пётр Ян – Кори Сэндхаген онлайн покажет телеканал «РЕН ТВ». Этот же телеканал покажет главное событие UFC 267 – поединок за титул в полутяжёлом весе между Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой.

Кроме того, смотреть онлайн-бои UFC 267 можно будет в мобильном приложении промоушена, на канале UFC Fight Pass, а также в онлайн-кинотеатре Wink.

Полный кард UFC 267

В рамках турнира UFC 267 запланировано 14 поединков. В октагон выйдут 10 россиян, причём в одном из боёв Альберт Дураев встретится с Романом Копыловым. Полный кард турнира выглядит следующим образом.

Основной кард

Ян Блахович — Гловер Тейшейра — бой за титул в полутяжёлом весе

Пётр Ян — Кори Сэндхаген — бой за титул временного чемпиона в легчайшем весе

Ислам Махачев — Дэн Хукер

Александр Волков — Марчин Тыбура

Хамзат Чимаев — Ли Цзянлянь

Магомед Анкалаев — Волкан Оздемир

Предварительный кард

Аманда Рибас — Вирна Жандироба

Рикардо Рамос — Зубайра Тухугов

Альберт Дураев — Роман Копылов

Михал Олексейчук — Шамиль Гамзатов

Макван Амирхани — Лерон Мерфи

Ху Яозонг — Андре Петроски

Дамир Исмагулов — Магомед Мустафаев

Тагир Уланбеков — Алан Насименто

Коэффициенты букмекеров на бой Пётр Ян – Кори Сэндхаген

По оценке букмекеров, Пётр Ян – фаворит предстоящего боя. На его победу можно сделать ставку с коэффициентом 1.34, это примерно 71% вероятности. Поставить на победу Сэндхагена можно за 3.50 (27%). На ничью дают коэффициент 50.00 (2%).

На ТБ 4.5 раунда дают коэффициент 1.80, а на то, что бой завершится раньше, можно поставить за 1.95.

Форма Петра Яна и Кори Сэндхагена

Итак, реванш Ян – Стерлинг не состоится. Алджэмейн отказался от боя, сославшись на травму. Надо сказать, поверили ему немногие, ведь и в первом бое Ян упустил титул из-за нелепой ошибки. Да и в зале Стерлинга видели уже после снятия. Но сейчас о скандальном американце стоит забыть, ведь UFC оперативно нашёл ему замену. Это Кори Сэндхаген – и это очень непростой оппонент для Петра Яна.

Во-первых, Кори – очень приличный ударник и обладает хорошей выносливостью. Да, у Яна нет никаких проблем с этим, но и расслабляться нельзя. Не стоит надеяться на то, что Сэндхаген вымахается и к концу боя будет еле передвигать ноги.

Во-вторых, габариты. Сэндхаген выше Яна на 10 сантиметров, что может создать определённые трудности россиянину при работе в стойке. Да и в целом это очень серьёзный соперник, которого ни в коем случае нельзя рассматривать как мешок для битья.

Но и чрезмерно опасаться Сэндхагена тоже не стоит. На его счету 14 побед и 3 поражения. Причём в бою против того же Стерлинга Кори продержался всего 88 секунд (проиграл удушающим). Проиграл американец и свой последний на сегодня бой – Ти Джею Диллашоу раздельным решением. Это было в конце июля.

За Яна играет и то, что он целенаправленно готовился к бою со Стерлингом. Да, соперник поменялся, нюансы подготовки пришлось корректировать, но в плане физического состояния россиянин точно будет хорошо готов. А вот у Сэндхагена был всего месяц на подготовку. Вряд ли Кори будет готов на 110%. А ему нужно не меньше, чтобы победить Петра.

Прогнозы экспертов на бой Пётр Ян – Кори Сэндхаген (30.10.2021)

В большинстве своём эксперты отдают преимущество Петру Яну. Так, Ислам Махачев считает, что Сэндхаген не слабее Стерлинга, но Ян точно победит.

«Я бы сказал, что Яну без разницы, с кем драться. Он такой боец, у которого есть свой стиль, он этого стиля придерживается. Со всеми бойцами он делает всё то же самое. Я бы сказал, что Кори не менее опасен, чем Стерлинг. Навыков в стойке у него точно побольше. Думаю, что бой пройдёт в стойке. Сэндхаген разнообразный. Думаю, это будет конкурентный бой, но Пётр в какой-то момент его просто передавит. Будет перестрелка, а затем Пётр своим натиском и прессингом возьмёт своё», — отметил Махачев.

Александр Шлеменко заявил, что кураж Яна в любом случае делает его фаворитом.

«Раз Сэндхагена ставят, значит он заслуживает права драться за временный титул. Тяжело найти соперника на таком коротком уведомлении в таком важном бою. Петя заряжен и мотивирован. Мне кажется, что ему всё равно с кем драться. Кто бы ни был, Петя является фаворитом для меня за счёт своего куража. Он идёт на фарте, всё хорошо складывается: в борьбе, ударке, настрое. Сейчас его просто тяжело остановить. Могу только пожелать удачи», — сказал Шлеменко.

А вот Алджэмейн Стерлинг считает, что Сэндхаген победит Яна. Впрочем, Стерлинг – известный мастер трэш-тока.

«Я продолжу восстанавливать свои тело и шею, а Сэндмен вынесет читера Яна в течение двух раундов. Эпический реванш состоится в декабре или в начале 2022 года. Пусть они поборются за второе место, а я позабочусь о том, чтобы мои нервные окончания полностью восстановились. Шутите, сколько хотите – я многое сделал в этом виде спорта, и я еще не закончил!» — заявил Стерлинг.

До боя Ян – Сэндхаген осталось всего несколько дней! Сможет ли россиянин победить и стать временным чемпионом UFC, узнаем совсем скоро. Удачных ставок!

Прогноз Александра Шлеменко на бой Ян — Сэндхаген.

Где смотреть бой Ян — Сэндхаген?