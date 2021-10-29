И интересные матчи в КХЛ и баскетбольной Евролиге.

«Зенит» — «Динамо», «ПСЖ» — «Лилль» и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 29 октября.

На что ставить в футболе 29 октября

Пятница – традиционно день начала футбольного уик-энда. В РПЛ встреча двух лидеров – «Зенит» принимает «Динамо». Посмотрим, удастся ли петербуржцам оторваться или же москвичи обострят интригу в турнире.

Во Франции «ПСЖ» принимает действующего чемпиона – «Лилль». Правда, в этом году «доги» сменили тренера и пока совсем не блещут. Ну а в Германии «Хоффенхайм» сразится с «Гертой».

На что ставить в хоккее 29 октября

В КХЛ сегодня только 2 матча, но оба очень интересные. «Авангард» сразится с «Салаватом Юлаевым», а московское «Динамо» примет ЦСКА. В ночь на субботу 8 игр запланированы в НХЛ.

Кроме того, очередные матчи пройдут в ВХЛ, а также чемпионатах Германии, Чехии и Швейцарии.

На что ещё ставить 29 октября

На турнире в Санкт-Петербурге сегодня Андрей Рублёв сыграет с представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом.

В баскетбольной Евролиге тяжёлое испытание ждёт УНИКС, в гости приезжает мадридский «Реал». ЦСКА после поражения в игре с «Асвелом» сыграет с «Монако», а «Зенит» примет «Басконию».

В мужской волейбольной Суперлиге два матча: «Газпром-Югра» примет «Факел», а «Динамо-ЛО» сыграет с «Уралом». У женщин «Тулица» примет «Динамо» из Краснодара.