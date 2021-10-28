«Зенит» — «Динамо». Учитесь, красно-белые!

29 октября состоится матч 13-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 6.55. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.90.

Где смотреть матч «Зенит» — «Динамо»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Динамо» 29 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Зенит» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 1.70, на тотал меньше 2.5 гола дают 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76, на пенальти — за 2.25.

«Зенит» — «Динамо»: прогноз на матч РПЛ (29.10.2021)

Сине-бело-голубые при Сергее Семаке имеют приятную для болельщиков привычку — время от времени наносят конкурентам крайне чувствительные поражения. В позапрошлом сезоне были 4:0 с ЦСКА, в прошлом — 6:1 с «Локомотивом». В минувшие выходные пришёл черёд «Спартака», он шестью мячами не отделался.

Подопечные Руя Витории пропустили в Санкт-Петербурге семь раз. Столь крупных поражений на внутренней арене у красно-белых не было даже с учётом советской истории. Вместо дерби двух столиц зрители увидели игру в одну калитку. Второй тайм оказался формальностью, а итоговые 7:1 придётся смывать долго. И не факт, что вообще получится.



Впрочем, проблемы красно-белых чемпиона не волнуют. Способ закрыть серию из трёх поражений выбран максимально стильный. Кто после такого вспомнит 1:2 от «Сочи» или 1:2 в Туле? Историческая победа, выкупленный за два часа тираж специальных футболок. И просто хорошее настроение.



Подопечные Сергея Семака по-прежнему единолично возглавляют чемпионат России, набрав 26 очков в 12 турах. Возглавляют погоню два столичных клуба, у них по 23 балла. ЦСКА гостил в Санкт-Петербурге ещё в августе. Смотрелся добротно, имел шансы набрать очки. Подвела реализация — 0:1.

Пришла очередь «Динамо», которое занимает второе место в РПЛ. ЦСКА остался третьим по дополнительным показателям. Бело-голубые в прошлом туре ярко прервали неудачный отрезок, в родных стенах разгромив «Химки» (4:1). Та игра оказалась последней для Игоря Черевченко у руля клуба из Московской области.



Вячеслав Грулёв оформил дубль, Арсен Захарян выдал три результативные передачи, во втором туре подряд отличился Константин Тюкавин. Успех закрепили в Кубке России. Во вторник разгромили в гостях крепкий «Оренбург» (3:0), который вовсю рвётся в элитный дивизион.



Справедливости ради, счёт не по игре. Представитель ФНЛ показал симпатичный футбол и вполне мог рассчитывать на большее. Впрочем, это уже детали. Подопечные Сандро Шварца заняли первое место в группе и вышли в следующую стадию. Состав нельзя назвать полностью оптимальным, но всё же в основе были Захарян, Тюкавин, Бальбуэна, Шиманьски, Скопинцев, Н’Жье и Грулёв.

А вот сине-бело-голубые на правах участника еврокубков напрямую попали в 1/8 финала Кубка России. А значит, имели пять суток на подготовку и восстановление. Хорошее преимущество. Добавим сюда разницу в уровне исполнителей и своё поле. Потому 1.55 на П1 вполне объяснимы.



В минувшем сезоне соперники обменялись домашними победами. 1:0 в Москве и 3:1 в Санкт-Петербурге. Правда, три очка динамовцы взяли ещё при Кирилле Новикове. Во втором круге сражались до последнего, но гол Сердара Азмуна на 84-й минуте снял все вопросы.

Несмотря на ухудшении ситуации с коронавирусом, поддержка ожидается заметная. Ещё один серьёзный аргумент в пользу петербуржцев. На трибуны будет допущено до 19,5 тыс. человек. Добавим, что в шести домашних матчах РПЛ «Зенит» одержал пять побед. Оступился только с «Сочи». Да и в прошлом году в родных стенах статистика была мощная.

Кадровых потерь достаточно с обеих сторон. Хозяева остались без Дугласа Сантоса и Малкома, до сих пор не восстановился Магомед Оздоев. У гостей давно нет Лесового и Лаксальта, в предыдущем туре повреждение получил Гильермо Варела. И это большая проблема — на правом фланге обороны он смотрится предпочтительнее Сергея Паршивлюка.

Добавим сюда Себастьяна Шиманьского, которого заменили в перерыве матча с «Оренбургом» из-за ушиба. Вроде бы в качестве меры предосторожности. В Кубке России снова прекрасно проявил себя Игорь Лещук, однако тренерский штаб, похоже, доверит последний рубеж Антону Шунину.



Естественно, ставить против сине-бело-голубых после 7:1 очень сложно. Своё поле, пара лишних дней отдыха, разница в уровне исполнителей, приподнятое настроение. Козыри весомые. В то же время проблемы с обороной никуда не делись. 15 матчей позади, отыграть «на ноль» удалось лишь дважды.



Было это с ЦСКА (1:0) и «Мальмё» (4:0). Армейцы растранжирили несколько отменных возможностей, а шведы почти тайм провели в меньшинстве. Бело-голубые отыграли 14 встреч, забили в 13 из них. Не пробили только Ивана Ломаева из «Крыльев Советов», хотя нанесли шесть ударов в створ.



Словом, без гола москвичи вряд ли останутся. На классический вариант «обе забьют» дают коэффициент 1.76, вариант посмелее — ОЗ + тотал больше 2.5 гола за 2.11. Проблемы обеих сторон с флангами обороны лишь увеличивают вероятность ошибок и остроты.

Альтернатива — Ф2 (+1) за те же 2.11. «Динамо» склонно время от времени терять концентрацию с середняками и аутсайдерами, зато с топ-клубами чаще всего показывает качественный футбол. Никаких 7:1 тут и близко и не будет. А вот что-то в духе 2:1 или 2:2 — вполне.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» 29 октября 2021 года

«Динамо» забило в 13 матчах сезона из 14. Подопечные Сандро Шварца порой бросают играть с середняками и аутсайдерами, зато против топ-клубов, как правило, хороши. «Зенит» крайне результативен, однако в 15 встречах отыграл «на ноль» лишь дважды. Голы в обе стороны просматриваются, работы вратарям хватит.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 2.11.

Какой канал покажет матч «Зенит» — «Динамо»?