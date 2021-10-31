«Мальмё» — «Челси». «Зенит» не дождётся подарков от Томаса Тухеля

2 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Мальмё» — «Челси». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.21. Успех шведов оценён экспертами в 15.75. Ставки на ничью принимаются за 7.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Мальмё» — «Челси» 2 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Мальмё» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.49, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.03. Поставить на «обе забьют» можно за 2.22.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Мальмё» — «Челси» (02.11.2021)

Вскоре начнётся международный ноябрьский перерыв. Но перед этим ещё разок всё внимание на себя заберёт Лига чемпионов. В четвёртом туре 2 ноября состоится сразу восемь противостояний. В Швеции на стадионе «Эледа» местный «Мальмё» сразится с английским «Челси». Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.



«Мальмё» лидирует в шведском Аллсвенскане, набрав 51 балл за 26 матчей. Хотя конкуренция тут невероятно высокая. Следом идут сразу три команды, также претендующие на титул. Ближайшая до 26-го тура уступала лишь по разнице забитых и пропущенных мячей, а ещё две отстали всего на один балл.



Последние четыре игры чемпионата Швеции сложились удачно, лишь одна ничья с «Варбергом» (1:1). И три победы: над «Эстерсундом» (3:0), АИК (1:0) и «Сириусом» (3:2). Однако понятно, что уровень сопротивления здесь принципиально иной, нежели в АПЛ. Потому судить по выступлениям на внутренней арене не стоит, хотя форма и добротная.



Впрочем, в Лиге чемпионов голубые выступают неудачно. Во всех трёх турах потерпели поражения, причём разгромные: от «Ювентуса» (0:3), «Зенита» (0:4) и как раз «Челси» (0:4). 11 безответно пропущенных мячей говорят сами за себя, дальше национального первенства путь клуба вряд ли лежит.



У «Челси», напротив, жизнь в элитном турнире бьёт ключом. Не удалось одолеть лишь лидирующий «Ювентус» (0:1). С «Зенитом» (1:0) и «Мальмё» (4:0) не возникло никаких трудностей, в будущем дорога к стадии плей-офф тоже обещает быть весёлой. «Зениту» для сохранения реальных шансов на попадание в топ-2 сильно помогла бы осечка лондонцев. Да только поверить в это сложно.



Подопечные Томаса Тухеля прекрасны в АПЛ. После 10 туров по-прежнему лидируют с 25 баллами. При этом главные преследователи — «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — синхронно оступились накануне. Бригада Клоппа сыграла вничью с «Брайтоном», а Пеп Гвардиола уступил удивительному «Кристал Пэлас».



Битва за золото, конечно, намечается грандиозная, вся троица в отличной форме, остальным не позавидуешь. Теперь лондонцы — единоличные лидеры в турнирной таблице. Ливерпульцы отстают на три пункта, а команда из Манчестера — на все пять. Остальные преследователи совсем далеко. У «МЮ» и «Арсенала» по 17 очков.



В прошлом туре с некоторыми трудностями разгромили «Ньюкасл» (3:0), а до этого был деклассирован «Норвич» (7:0). И всё это без Ромелу Лукаку и Тимо Вернера, которые ушли в лазарет! Как показывает практика, команда успешно обходится и своими воспитанниками. Блистает, например, Мэйсон Маунт.

В 1/8 финала Кубка английской лиги, правда, случилась заминка, «Саутгемптон» прошли лишь по серии послематчевых пенальти (1:1, по пенальти 4:3). Но тогда был, откровенно говоря, экспериментальный состав, а сам главный тренер отметил, что ему понравилась энергичность самой игры.



В грядущем матче в Лиге чемпионов проблем возникнуть не должно. Недавняя встреча соперников увенчалась колоссальным успехом лондонцев, в этот раз, думаем, будет так же. «Челси» гораздо выше уровнем, даже без нападающих забивает очень щедро и стабильно.



Любопытно, что «Мальмё» на стадионе «Стэмфорд Бридж» сумел нанести по воротам всего два удара. Ни один из них не пришёлся в створ. Едва ли сильно изменится статистический перевес в Швеции. Мы бы взяли Ф2 (-2) за коэффициент 2.03. Ещё вариант — П2 всухую за 1.87. В ворота, скорее всего, вернётся Эдуард Менди, который невероятно надёжен.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Мальмё» — «Челси» 2 ноября 2021 года

«Мальмё», бесспорно, хорош в чемпионате Швеции, однако на евроарене виден разрыв в классе. В свою очередь, «Челси» набрал невероятную форму, не оставляет шансов никому даже в АПЛ. Шансов одолеть такого противника у шведов практически нет. Ждём повторения результата первой встречи.



Ставка: победа «Челси» с форой (-2) за 2.03.