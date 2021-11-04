«Флорида» — «Вашингтон». Александр Овечкин испортит статистику Сергею Бобровскому

5 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» — «Вашингтон». Начало встречи — в 02:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Пантерз» в основное время можно с коэффициентом 2.16, успех «Кэпиталз» идёт за 3.02.

Где смотреть матч «Флорида» — «Вашингтон»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Вашингтон Кэпиталз» 5 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Флорида» — «Вашингтон» 5 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.72, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.17. Гол в первые 10 минут идёт за 1.69, вероятность серии буллитов оценена в 9.00. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.25.

«Флорида» — «Вашингтон»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (05.11.2021)

Последний месяц осени набирает обороты, а в Национальной хоккейной лиге накал страстей и не думает утихать. На 5 ноября запланировано девять матчей. Отдельное внимание отечественным любителям хоккея стоит, конечно же, уделить противостоянию «Флориды» и «Вашингтона». Первое вбрасывание состоится в 02:00 мск.

«Флорида» на старте сезона удивляет. В девяти встречах восемь побед. Поэтому занимает первое место не только в Восточной конференции, но и в сводной таблице. 17 баллов из 18 возможных! Недосчитались одного балла в гостях у «Бостона» (2:3 Б). Тогда молодой голкипер Спенсер Найт не устоял в серии буллитов.

Парню всего 21 год, а он уже играет в лучшей лиге мира. Наравне с Сергеем Бобровским. К слову, россиянин в текущем сезоне играл в шести встречах и принёс шесть побед при шикарной статистике. У многих в памяти прошлый сезон, когда Бобровский чаще разочаровывал. Теперь уже никто не готов назвать его сдавшим позиции.

Отдельно стоит сказать, что недавно «Флорида» уволила Джоэля Кенневилля из-за скандала 11-летней давности. Уже две игры команду возглавляет ассистент Кенневилля — Эндрю Брюнетт. Такой поворот не мог не повлиять на результаты. В обоих случаях основное время завершилось вничью. Думается, дальше лучше не станет.

«Вашингтон» сейчас идёт четвёртым на Востоке, набрав 13 баллов за девять игр. Отставание от «Флориды» составляет всего четыре пункта, плотность таблицы высокая. При этом «Кэпиталз» проиграли лишь один раз в основное время. Накануне в противостоянии с «Тампой» не удалось перевести дело в овертайм (2:3).

Сразу скажем, что результат не по игре. Как минимум на ничью в основное время Овечкин с партнёрами наработали, однако Андрей Василевский оказался против. Российский голкипер совершил несколько шикарных спасений, а в одном эпизоде фактически лишил Ови заброшенной шайбы.

Вообще в этом сезоне «Вашингтон» тоже удивляет, особенно первые две тройки нападения. С «Тампой» Александра Овечкина остановил только лишь Андрей Василевский. Зато Евгений Кузнецов смог отметиться результативной передачей. Видно, что нападающий после провального сезона поработал над собой, сейчас имеет 13 баллов за девять игр.

Овечкин, хоть и не отметился действиями, но по-прежнему один из главных козырей «столичных». У него в активе 15 баллов по системе «гол+пас». Шутка ли — лучший игрок октября в НХЛ! Голкипер Илья Самсонов провёл всего четыре встречи, уже заработал первый шат-аут. Напарник у Витека Ванечека отличный, поэтому волноваться за вратарскую позицию сильно не стоит.

К тому же три поражения в овертаймах хоть и подпортили картину, но баллы столичная команда набрала. Хотя сейчас ей будет противостоять грозная «Флорида», которая в этом сезоне крайне хороша. Сергей Бобровский в полном порядке, да и его сменщик растёт быстро. Так что матч точно будет интересный. Стоит вспомнить о личных противостояниях.

«Пантеры» выиграли три из пяти последних встреч. При этом в гостях «Вашингтон» одержал три победы из пяти. И тотал матчей лишь раз оказался ниже 5.5 шайбы. Как видно, результативность в порядке. Это на руку Ови, ведь погоня за рекордом Уэйна Гретцки продолжается. Плюс хозяева после ухода Кенневилля несколько сдали.

Основное время закончилось с одинаковым счётом — 2:2. С «Бостоном» не повезло в серии буллитов, хотя до этого вратарская линия «пантер» выглядела убедительно. Но атака «Кэпс» во главе с Овечкиным, Кузнецовым, Оши и Уилсоном продолжает держать уровень. Правда, Оши с «Детройтом» (2:3 ОТ) получил повреждение нижней части тела и выбыл на несколько недель.

Помимо этого, команда ждёт Никласа Бекстрёма. Впрочем, у «Флориды» травмированных ещё больше. Один из них — Джо Торнтон. Легендарный хоккеист с огромным опытом, который с 2020 года покинул родной «Сан-Хосе» в надежде на Кубок Стэнли. Если «Пантерз» продолжат в таком духе, шансы будут. Даже в противостоянии с «Вашингтоном» фаворитом считают именно хозяев.

Хотя дома они играют не так хорошо. «Кэпс» же забрали три победы в пяти очных встречах в гостях, а скандальный уход Кенневилля о себе ещё напомнит. При этом «пантеры» последний матч провели ещё в октябре, что должно сказаться на тонусе и концентрации. Мы бы не стали рассматривать победителя встречи, а вот тотал больше 5.5 шайбы за 1.72 — вполне разумная ставка. Статистика личных противостояний не против.

«Флорида» — «Вашингтон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 5 ноября 2021 года

«Флорида» на старте сезона показывает отличные результаты. «Вашингтон» играет чуть хуже, зато Овечкин и Кузнецов в отличной форме. Отдавать очки никто не захочет. Слишком много факторов, которые мешают выявить фаворита. А вот высокая результативность последних личных встреч не против ставки «тотал больше 5.5 шайбы».

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.72.

Где покажут матч «Флорида» — «Вашингтон»?