СКА — «Спартак». Никита Гусев и Александр Волков проведут для красно-белых мастер-класс

4 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Спартак». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Поставить на победу санкт-петербургского СКА в основное время можно с коэффициентом 1.66, а успех московского «Спартака» оценён экспертами в 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Спартак» 4 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ СКА — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.61, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.20. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.95. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.80.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Спартак» Москва (04.11.2021)

Последний месяц осени набирает обороты. На 4 ноября в Континентальной хоккей лиге запланировано пять противостояний. Отдельное внимание стоит уделить битве СКА и «Спартака», которая пройдёт на льду «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

СКА сейчас идёт первым в Западной конференции, набрав 38 баллов за 25 игр. Стоит отдать должное, ведь на старте сезона со стабильностью возникали проблемы. Ближайший преследователь — финский «Йокерит» — отстаёт на один пункт, сыграв столько же матчей. Последние пять встреч петербуржцы провели на четыре с плюсом.



С одной стороны, дома крупно обыграли «Куньлунь» (7:0), а на выезде оформили три победы с общим счётом 13:7. Но с другой, на своём льду не смогли совладать с «Металлургом», хотя были близки (2:3 Б). Размочили счёт во втором периоде, но «лисы» были хороши в роли догоняющих. Дотянули до серии буллитов, где проявил себя Никита Коростелёв.



«Спартак» идёт восьмым на Западе, набрав 27 баллов за 25 игр. Отставание от лидирующего СКА составляет 11 пунктов. Довольно много, но учитывая, что в последних пяти встречах состоялось всего две победы, результат закономерный. Хотя изначально понятно, что финиш в зоне плей-офф станет рабочим результатом для красно-белых.

Вообще, москвичи шли на серии из пяти побед. И достаточно забивали — одолели дома «Куньлунь» (4:2) и нижегородское «Торпедо» (5:3). Но затем случились три поражения кряду. Сперва огорчил «Сочи» (1:3), затем — «Локомотив» (2:4). Напоследок зарубились с «Северсталью» (2:3 Б): дотянули до буллитов, но пришлось довольствоваться одним баллом.

Теперь снизу в таблице Западной конференции поджимает «Торпедо» с 25 баллами за 25 игр. Положение у подопечных Бориса Миронова шаткое, а особенно усугубляет ситуацию статистика противостояний со СКА. За последние пять очных встреч «Спартак» выиграл лишь один раз. Причём на этом отрезке удалось забросить всего пять шайб.

СКА же в нынешнем сезоне КХЛ дома забросил 44 шайбы при реализации бросков 12,29%. «Спартак» в гостях сподобился на 25 голов. Не очень впечатляющие цифры. А ведь у подопечных Валерия Брагина великолепная вратарская линия. Ларс Юханссон на высоте, лидирует по статистике среди голкиперов. Имеет на данный момент семь шат-аутов.



Отметить стоит Никиту Гусева, Микко Лехтонена и недавно прибывшего Александра Волкова. Первые два здорово вписались в состав, а последний в своей дебютной игре отметился результативной передачей, хотя много ошибался. Вряд ли набравшая ход команда встретит сильное сопротивление на своём льду.

Правда, дома СКА выступает в очных противостояниях не с таким высоким тоталом. Да и «Спартак» наверняка покажет зубы, сыграет осторожно. Поэтому мы бы рассмотрели комбинированную ставку «победа СКА + тотал больше 2.5 шайбы» за коэффициент 1.69. Плюс петербуржцы в последней игре с лидером КХЛ отдал немало сил, крупной форы не ждём.

СКА — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 4 ноября 2021 года

СКА усилился крепкими ребятами в лице Гусева, Лехтонена и Волкова. «Спартак» же в этом сезоне не блещет, особенно в гостях. Забивает мало. В последних очных встречах всё тоже не сладко. На данный момент петербуржцы выглядят на голову выше, хотя дома играют не с самым высоким тоталом голов. Благо в целом вратарская линия в порядке, а атака на хорошем счету. Так что ждём уверенную победу хозяев.



Ставка: победа СКА + тотал больше 2.5 шайбы за 1.69.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Салават Юлаев» — «Амур».

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Барыс» — «Йокерит».