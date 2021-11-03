«Лестер» — «Спартак». Пожелаем Николаю Рассказову удачи в Англии

4 ноября состоится матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы «Лестер Сити» — «Спартак» Москва. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу англичан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.33. Успех россиян оценён экспертами в 10.75. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

Где смотреть матч «Лестер» — «Спартак»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Лестер» — «Спартак» 4 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Лестер» — «Спартак» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы «Лестер Сити» — «Спартак» Москва (04.11.2021)

После отгремевших матчей Лиги чемпионов традиционно наступает пора Лиги Европы. 4 ноября состоится сразу 16 встреч четвёртого тура группового этапа турнира. Среди прочих английский «Лестер Сити» примет на стадионе «Кинг Пауэр» в Англии российский «Спартак». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

«Лестер» по-прежнему буксует на внутренней арене. После 11 туров АПЛ клуб располагается на 11-й строчке в турнирной таблице с 14 набранными баллами. Хотя до еврокубковой зоны не так уж далеко, не хватает всего трёх пунктов. Однако конкуренция невероятно высокая.

Прогноз Максима Калиниченко на матч «Лестер» — «Спартак».

Последние три матча первенства увенчались победами над «Манчестер Юнайтед» (4:2) и «Брентфордом» (2:1). Затем последовало поражение от «Арсенала» (0:2). Несмотря на преимущество во владении мячом и в количестве ударов, Джейми Варди и компания пробить Аарона Рамсдейла не сумели. Голкипер лондонцев поймал кураж.



В Лиге Европы «лисы» тоже в полупозиции. Неожиданно для всех выше головы прыгнула польская «Легия», лидирующая в группе с шестью очками. Отставание от неё составляет всего два пункта, а потому определять кого-либо в плей-офф турнира пока рано. Шансы практически равны.

Три тура подопечные Брендана Роджерса провели с разными результатами. Сначала сыграли вничью с лидирующим в чемпионате Италии «Наполи» (2:2), хотя вели в счёте и могли рассчитывать на большее. Затем сенсационно уступили варшавской «Легии» в Польше (0:1). А в России одолели московский «Спартак» (4:3), хотя пришлось отыгрываться.



Осложняет жизнь английскому клубу хилая линия обороны, которая пропускает девять игр подряд в чемпионате Англии. Неприятный показатель дошёл до отметки в 17 мячей. Плюс ещё восемь пропущенных в трёх турах Лиги Европы. Благо есть результативное нападение.



По качеству обороны московский «Спартак» очень схож с английским оппонентом. За 13 туров чемпионата России пропустил 18 мячей и располагается на девятой строчке с 18 баллами. Надежды на чемпионство тают на глазах, всё было плохо ещё в начале сезона. От зоны вылета отрыв такой же, что и отставание от зоны Лиги чемпионов (шесть пунктов).

Ко всему прочему последние три встречи в РПЛ подопечные Руя Витории провели неудачно. Сыграли вничью в дерби с «Динамо» (2:2), но потерпели историческое поражение от «Зенита» (1:7). Затем вновь не смогли добыть победу — домашняя ничья с ожившим «Ростовом» (1:1). Положение довольно скверное. Подливает масла в огонь выступление в еврокубках.

В Лиге Европы «Спартак» с ходу уступил «Легии» (0:1). Затем исправился, одержав сенсационную победу над «Наполи» (3:2). В матче с «Лестером» (3:4) тоже держался здорово, даже вёл какое-то время в два мяча. К сожалению, вновь подвела защитная линия. В частности — Николай Рассказов, из-под которого пришли все четыре гола.



Конечно, проблема тут не только в самом футболисте. Объяснять огромное количество пропущенных мячей неудачами одного Рассказова нельзя. Чудят центральные защитники, нервничают вратари. Трансферная кампания красно-белых в межсезонье вызвала вопросы, португальский специалист явно рассчитывал на другое. Но приходится работать с тем, что есть.



В том, что «Спартак» окажет сопротивление в Англии, сомнений нет. Вероятно, даже удастся забить. Во-первых, соперник очень часто пропускает, Каспер Шмейхель не всесилен. Во-вторых, положение Руя Витории и красно-белых вынуждает играть смело, где-то рисковать. Хотя понятно, что первым номером, скорее, выступят англичане.

Но даже так победу россияне вряд ли одержат. У «Лестера» высококлассная линия нападения, которой не составляет труда забивать лучшим представителям АПЛ. А тут — московский клуб, находящийся, мягко говоря, не в лучшей форме. Думаем, можно взять победу «Лестера» через общий верх по голам. Коэффициент рабочий — 1.79.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Лестер» — «Спартак» Москва 4 ноября 2021 года

Атакующий арсенал «Лестера» — один из самых грозных в Англии. Несмотря на нестабильность и большое количество пропущенных мячей, он остаётся фаворитом. Прошлая встреча увенчалась победой англичан с высокой результативностью, грядущая обещает быть похожей. «Спартак» растерял форму в последних турах РПЛ, веры в его победу мало. Забить, вероятно, удастся, но даже ничейный результат станет маленьким чудом.



Ставка: победа «Лестер Сити» + тотал больше 2.5 мяча за 1.79.

Прогноз Виктора Гусева на матч «Лестер» — «Спартак».

Какой канал покажет матч «Лестер» — «Спартак»?

Прогноз Александра Мостового на матч «Лестер» — «Спартак».