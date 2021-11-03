«Монако» — ПСВ. Где Александр Головин, там веселье!

4 ноября состоится матч четвёртого тура группового этапа Лиги Европы «Монако» — ПСВ. Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.27 Успех голландцев оценён экспертами в 3.38. Ставки на ничью принимаются за 3.67.

Где смотреть матч «Монако» — ПСВ?

Коэффициенты букмекеров на матч «Монако» — ПСВ 4 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Монако» — ПСВ получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы «Монако» — ПСВ (04.11.2021)

Перед международным ноябрьским перерывом европейские клубы ещё успеют отметиться в еврокубках. После Лиги чемпионов традиционно встречаем Лигу Европы. 4 ноября состоится сразу 16 встреч четвёртого тура группового этапа. Среди прочих французский «Монако» примет на стадионе «Луи II» нидерландский ПСВ. Начало — в 20:45 мск.

«Монако» спустился ещё ниже в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе всего 17 баллов после 12 туров. О борьбе за чемпионство даже думать не приходится, «ПСЖ» улетел далеко. Однако до «Ниццы», идущей на второй строчке, не хватает всего шести пунктов. Шансы попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон сохраняются.



Вот только последние три тура монегаски провели невразумительно. Одержали победу над «Монпелье» (3:1) и дважды уступили: сначала «Лиону» (0:2), затем находящемуся в зоне вылета «Бресту» (0:2). В защите то и дело обнаруживаются уязвимые зоны. Как следствие — пропустили уже 16 мячей, что много для низкорезультативной Лиги 1.



Зато в Лиге Европы всё отлично. Начали скромно, одолев «Штурм» (1:0). Затем сыграли вничью с «Реалом Сосьедад» (2:2), который лидирует в Испании, и закрепили результат победой над ПСВ (2:1). Усилий было приложено немало, зато теперь подопечные Нико Ковача пожинают плоды. Лидируют в группе с семью очками, находятся в шаге от попадания в плей-офф.

Хорошие новости на этом не заканчиваются. От травмы восстановился Александр Головин, поможет наладить взаимопонимание между защитой и нападением. На счету россиянина в общей сложности два гола и столько же передач за 10 игр (два матча Лиги Европы и восемь — в Лиге 1). Полузащитник часто лечится, но когда здоров, невероятно полезен.



Оппонент, напротив, хорош на внутренней арене. После 11 туров чемпионата Нидерландов на счету ПСВ 24 балла. Отставание от «Аякса» составляет два пункта. Но пропускает клуб много (19 мячей). С такими проблемами в защите рассчитывать на золото будет трудно. Зато есть возможность положить серебро в коллекцию и продолжить покорять еврокубки.

Последние три тура Эредивизии для красно-белых сложились весьма результативно. Одержали победу над «Зволле» (3:1), потерпели крупное поражение в дерби с «Аяксом» (0:5). Благо затем исправились с менее грозным «Твенте» (5:2). Как видно, результативность солидная, в активе уже 27 мячей. Пропускают тоже прилично.



В Лиге Европы подопечные Роджера Шмидта не ударили в грязь лицом. Первые два тура сложились приятно: результативная ничья с «Реалом Сосьедад» (2:2) и уверенная победа над «Штурмом» (4:1). Палки в колёса вставил «Монако» (1:2), хотя сражались более чем достойно. Подвела реализация. Сопернику стоит отдать должное, вырвал победу на последних минутах.



ПСВ очень хорошо атакует, оставить его без голов довольно трудно. В предстоящем матче с нестабильным «Монако» точно будут голы. Однако из-за проблем в защите есть вероятность пропустить больше, чем забить. Оттого брать победу команды из Эйндховена рискованно. Плюс монегаски уже один раз выиграли, а теперь за них родные стены.

К тому же вернулся из лазарета Александр Головин. Россиянин, несомненно, усилит атакующий потенциал хозяев. Добавит остроты и креатива. Теперь шансы поразить ворота ненадёжного в защите соперника возрастут. Думаем, вполне рабочий вариант — тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.85.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Монако» — ПСВ 4 ноября 2021 года

ПСВ весьма хорош в нападении, прилично забивает и демонстрирует открытый интересный футбол. Однако, как и «Монако», нидерландский коллектив испытывает трудности в обороне. Именно поэтому в большое количество голов верится легче, нежели в нули на табло. Вопрос в том, кто забьёт больше.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.85.

Какой канал покажет матч «Монако» — ПСВ?

Прогноз Александра Мостового на матч «Галатасарай» — «Локомотив».

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