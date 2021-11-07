«Анахайм» — «Сент-Луис». Владимир Тарасенко возродился, Клим Костин возмужал

Россияне в «Блюз» могут попадать не только на скамейку штрафников.

8 ноября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» — «Сент-Луис». Начало встречи — в 04:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Сент-Луиса» в основное время можно с коэффициентом 1.99, успех «Анахайма» идёт за 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Анахайм Дакс» — «Сент-Луис Блюз» 8 ноября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч НХЛ «Анахайм» — «Сент-Луис» 8 ноября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.03, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.82. Гол в первые 10 минут идёт за 1.75, вероятность серии буллитов оценена в 8.70. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.40.

«Анахайм» — «Сент-Луис»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (08.11.2021)

Подходит к концу локдаун, хотя самых заядлых поклонников хоккея не остановит даже это. В Национальной хоккейной лиге на 8 ноября запланировано пять встреч. Отдельное внимание отечественным болельщикам стоит уделить игре «Анахайма» и «Сент-Луиса». Первое вбрасывание состоится в 04:00 мск.

«Анахайм» после 12 игр идёт на пятой строчке в Западной конференции, набрав 13 баллов. Отставание от лидирующего «Эдмонтона» составляет пять пунктов, а отставание от «Сент-Луиса» — всего два. Как видно, плотность таблицы высокая. Выиграть удалось пять встреч из 12, что не так плохо. Хотя с сезона-2017/2018 команда не выходила в плей-офф, что не может не давить психологически.

Благо последние три матча дома «Дакс» провели уверенно. Обыграли захандривший после финала Кубка Стэнли «Монреаль» (4:2), всухую одолели «Нью-Джерси» (4:0) и расправились с «Аризоной» (3:1). Старт сезона у многих команд получился странным, однако «утки» пока выглядят бодро. Особенно на своём льду.

«Сент-Луис» — второй на Западе. Набрал 15 баллов за девять встреч. «Эдмонтон» совсем близко, при этом есть ещё игра в запасе. Старт сезона получился отличным. Сперва «блюзмены» добыли пять побед подряд, забросив 25 шайб! Пропустили тоже порядочно, но кого это волнует с такой результативностью.

Однако в последних четырёх матчах чередуются победы с поражениями. «Музыканты» прервали мощную серию на «Колорадо» (3:4). Затем пересидели в окопах «Чикаго» (1:0), но в гостях уступили «Лос-Анджелесу» (2:3 Б). Отдельно стоит сказать пару слов о российских хоккеистах.

Четверо наших парней с самого старта сезона показывают хороший, а иногда даже отличный хоккей. Владимир Тарасенко за девять встреч набрал 11 баллов, хотя совсем недавно команда хотела распрощаться с нападающим из-за проблем со здоровьем. Иван Барбашёв не отстаёт — набрал семь очков. Недавно перешедший Павел Бучневич пока привыкает, но уже заработал три балла за семь игр.

Новичок Клим Костин за восемь игр набрал четыре очка. Как видно, «Сент-Луис» стал отличным местом для прогресса россиян. Главарь банды Владимир Тарасенко потихоньку набирает былую форму, в лучшие сезоны выдавал по 80-89 баллов. Ждём как минимум столько же! Барбашёв перебрался во второе звено к Владимиру, айстайм добротный.

Нападающий явно прибавил за последние два сезона. Пугает только статистика на вбрасываниях. В остальном — порядок. С «Сан-Хосе» (5:3) отдал голевую передачу. Хотя интересным стал и другой момент. На шестой минуте в бокс штрафников отправились Бучневич и Тарасенко, а меньше чем через минуту добавился Барбашёв. Так русское трио одновременно оказалось в боксе. Хотя «акулам» это не помогло.

К «Анахайму» «Сент-Луис» тоже готов. Вернулась результативность, которая была на старте. Связки работают. Личные встречи тоже на стороне гостей. Дело в том, что «Дакс» на своём льду проиграл все пять последних матчей «Блюз». При этом лишь раз команды забрасывали на двоих менее шести шайб за встречу. Так что хозяевам придётся очень несладко.

«Утки» за 12 встреч пропустили 36 раз, предстоящий соперник забросил за девять матчей столько же. По всем фронтам лучше выглядит «Сент-Луис», так что мы бы рассмотрели комбинированную ставку: «победа «Сент-Луиса» + тотал больше 3.5 шайбы» за 2.03. Статистика личных встреч не против такого расклада.

«Анахайм» — «Сент-Луис»: прогноз и ставка на матч НХЛ 8 ноября 2021 года

«Сент-Луис» на выезде чувствует себя уверенно, статистика гостевых личных встреч также за ним. К тому же российские хоккеисты с самого старта сезона показывают хорошие результаты. И думается, ещё не раз порадуют болельщиков. «Анахайм» дома выиграл три последние встречи, но под давлением такого соперника ему вряд ли устоять. Так что ждём яркую победу «Блюз».

Ставка: победа «Сент-Луиса» + тотал больше 3.5 шайбы за 2.03.