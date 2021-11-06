«Эвертон» — «Тоттенхэм». Возвращение Антонио Конте в Англию запомнят надолго

Конте брал золото АПЛ с «Челси», а «Эвертон» недавно пропустил пять мячей от аутсайдера.

7 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Тоттенхэма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех «Эвертона» оценён экспертами в 3.15. Ставки на ничью принимаются за 3.38.

Где смотреть матч «Эвертон» — «Тоттенхэм»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Эвертон» — «Тоттенхэм» 7 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Эвертон» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.95. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз матча 11-го тура АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм» (07.11.2021)

До международного ноябрьского перерыва всё меньше времени, провести ещё один тур в национальных первенствах успеют. 7 ноября в 11-м туре английской Премьер-лиги на стадионе «Гудисон Парк» состоится противостояние «Эвертон» — «Тоттенхэм». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

«Эвертон» привычно идёт в середине турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 14 баллов за 10 туров. Давненько не участвовал в еврокубковых состязаниях и, вероятно, не будет участвовать в ближайшее время. Взошедший на тренерский мостик в этом сезоне Рафаэль Бенитес пока не впечатляет.

Само назначение весьма противоречиво. Несмотря на богатый опыт, у специалиста целый короб неудачных попыток. В мадридском «Реале» не пошло и пришлось уступить место Зинедину Зидану. С «Ньюкаслом» в конце концов вылетел в Чемпионшип. Потом, правда, вернулся в АПЛ, но достичь успехов не сумел. В Китае тоже не срослось.

Теперь есть шанс реабилитироваться с «ирисками», хотя последние три матча показывают, что путь предстоит нелёгкий. Ливерпульцы проиграли «Вест Хэму» (0:1), «Уотфорду» (2:5) и «Вулверхэмптону» (1:2). Проблемы наблюдаются строго в оборонительной линии. До сих пор отсутствует Йерри Мина, регулярно игравший в прошлом сезоне от звонка до звонка.

В Кубке лиги Англии тоже постигла неудача. Вылетели от рук «Куинз Парк Рейнджерс» (2:2, в серии пенальти 7:8). Из хорошего разве что приличная результативность. Забили 16 мячей за 10 туров АПЛ. Более позитивных моментов не наблюдается. Возможно, Бенитесу необходимо больше времени на адаптацию.

У «Тоттенхэма» есть новости. Совсем недавно клуб сменил главного тренера. Место Нуну Эшпириту Санту занял Антонио Конте. Именитый итальянский специалист уже доказал свою компетентность, став чемпионом Англии с лондонским «Челси». Однако из-за разногласий с руководством был уволен.

В «Интере» тоже показал себя, взяв золото в чемпионате Италии, а до этого дойдя до финала Лиги Европы. Однако и тут не обошлось без ссор с руководством. Также вёл сборную Италии, но после поражения в 1/4 финала Евро-2016 от Германии (1:1, по серии пенальти 5:6) покинул пост.

Под руководством Нуну Санту «шпоры» скатились на девятую строчку с 15 баллами. Хотя до «Манчестер Юнайтед», находящегося на пятой позиции (которая даёт право прямого выхода в Лигу Европы), не хватает всего два пункта. До Лиги чемпионов тоже недалеко — пять очков. С Конте вполне можно бороться за топ-4.

Последние два тура АПЛ «Тоттенхэм» проиграл: сначала «Вест Хэму» (0:1), затем «Манчестер Юнайтед» (0:3). При португальце были колоссальные проблемы в нападении, забить за 11 туров удалось всего девять мячей (меньше только у замыкающего турнирную таблицу «Норвича»). От прежней результативности Гарри Кейна не осталось и следа.

Зато Уго Льорис доставал мяч из сетки 16 раз. Успеет ли Антонио Конте наладить порядок в лондонском клубе за столь быстрое время — вопрос хороший. В «Ювентусе», сборной Италии и «Челси» он начинал исключительно с побед. Благо что впереди международная пауза.

Надо сказать, что за «шпор» итальянец дебютировать уже успел. И продолжил традицию. «Тоттенхэм» в Лиге конференций обыграл голландский «Витесс» со счётом 3:2. Встреча получилась невероятно богатой на события, яркая победа наверняка придаст дополнительный импульс.

Несмотря на спад, «Тоттенхэм» весьма успешно выступал под руководством Маурисио Почеттино. Дошёл даже до финала Лиги чемпионов в 2019 году. С тех пор состав не так уж сильно изменился, потому регресс можно связывать отчасти с тренерскими ошибками и сомнительными решениями руководства. Новый наставник разве что конфликтный. Да и то — не на первых порах.

«Эвертон» тоже явно на спаде. Клуб много пропускает, вылетел из Кубка лиги от откровенного аутсайдера. Пришедший к рулю Рафаэль Бенитес мало чем может похвастаться в последние годы, сплошные разочарования. А его визави, напротив, построил репутацию отличного специалиста.

Думается, лондонская команда окажется сильнее в этот раз. Успех в Лиге конференций поможет взбодриться. Рискнём и возьмем П2 за коэффициент 2.43. У ливерпульцев по-прежнему есть кадровые проблемы. Другой вариант — обе забьют за 1.71. Обе стороны нередко пропускают, вариант выглядит рабочим.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Эвертон» — «Тоттенхэм» 7 ноября 2021 года

«Эвертон» ослаблен в защите, даже от проблемного «Уотфорда» пропустили пять мячей. Бенитес в последние годы не славится громогласными достижениями, вряд ли его ждёт серьёзный успех в Ливерпуле. У Конте, напротив, на первых порах в новых клубах всё получается. Тренер очень хорош, несмотря на конфликтность. Наверняка ему удастся как минимум взбодрить «Тоттенхэм».



Ставка: победа «Тоттенхэма» за коэффициент 2.43.

Где покажут матч «Эвертон» — «Тоттенхэм»?