ЦСКА — СКА. Лучший вратарь КХЛ не пожалеет бывший клуб в армейском дерби

7 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.62, успех СКА тоже оценён экспертами в 2.62.

Где покажут матч ЦСКА — СКА?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА 7 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ ЦСКА — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.96, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.90.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — СКА Санкт-Петербург (07.11.2021)

Ноябрьский локдаун заканчивается, в Континентальной хоккейной лиге на последний день коронавирусных ограничений запланировано целых семь встреч. Интересных вывесок много. Отдельного внимания, несомненно, заслуживает армейское дерби, которое пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

ЦСКА идёт на третьем месте в Западной конференции, набрав 33 очка за 26 матчей. Отставание от лидирующего СКА понемногу сокращается, не хватает шести пунктов. Но положение довольно шаткое. Финский «Йокерит» оторвался на пять очков, а столичное «Динамо» и «Северсталь» отстают всего на одно.



В последних пяти играх московские армейцы добыли четыре победы. Форма действительно улучшается, хотя качество хоккея по-прежнему вызывает вопросы. Сперва в гостях одолели аутсайдеров «Адмирал» (2:1) и «Амур» (4:3 Б). Затем проиграли «Сибири» (0:1), а вернувшись домой, отобрали два очка у «Автомобилиста» (1:0).



На днях подопечные Сергея Фёдорова дожали в серии буллитов «Витязь» (6:5 Б). Наконец-то удалось выдать результативный хоккей. За второй период отгрузили сразу четыре шайбы. Григоренко записал на свой счёт хет-трик. Впрочем, это, скорее, исключение из правил. В остальном созидание навевает тоску.

СКА после 26 игр набрал 39 баллов. В сводной таблице КХЛ по-прежнему дышит в спины «Металлургу» и «Трактору», у которых 44 и 42 балла соответственно. Последние пять встреч прошли чуть хуже, чем у москвичей. Были добыты всего три победы.



Сперва петербуржцы разгромили в гостях «Авангард» (5:1), затем добрались до рижского (5:4 Б) и московского (3:2) «Динамо». А дома ждала неудача. Огорчили «Металлург» (2:3 Б) и «Спартак» (1:2 ОТ). Хорошо, что совсем без очков не остались. Могли даже добывать победы, но не повезло. Где-то перевесили индивидуальные ошибки, где-то подвела реализация.



ЦСКА в этом сезоне не впечатляет, хотя раньше в дерби чувствовал себя лучше. В последних 10 очных встречах одержал семь побед. При этом на своём льду обыграл четыре раза СКА в пяти последних случаях. Два из которых — всухую. Но тогда в воротах действовал Ларс Юханссон, который сейчас играет за СКА. Да и заслуги Игоря Никитина нельзя недооценивать.

Так что всё оборачивается куда интереснее. СКА в этом сезоне на выезде забросил уже 42 шайбы, показав 11,60% реализации бросков. ЦСКА дома имеет всего 22 шайбы при показателе в 7,36%. К тому же вратарская линия петербуржцев с приходом Юханссона стала куда сильнее, он сейчас лидирует в КХЛ с семью «сухарями». Серьёзно.

Иван Федотов такими «сухарями» не может похвастаться, да и в целом московская команда сбавила по сравнению с прошлым сезоном. В гостях играет лучше. С такой ситуацией и удачная статистика личных встреч не поможет. А подопечные Валерия Брагина получили мощное пополнение в октябре.



Никита Гусев заброшенными шайбами отмечается редко, гораздо чаще отдаёт на партнёров. Микко Лехтонен малорезультативен, хотя на льду проводит много времени. Александр Волков успел принять участие в двух последних встречах, сделал даже результативную передачу с «Металлургом». Впрочем, пока видно, что далёк от оптимального состояния.



Гости после пары неудач будут ещё злее, а с таким ЦСКА шансы забрать два очка есть. Особенно хорошо должен проявить себя Никита Гусев, который, судя по всему, мысленно всё еще не потерял надежду снова попробовать себя в НХЛ. Волков тоже решил перезапустить карьеру, ждём снова от него результативных действий. Дерби — отличная возможность себя проявить.

ЦСКА тоже нужны очки, но он лучше играет в гостях, да ещё и в последних пяти встречах дома забросил всего семь шайб. СКА же на выезде выступает гораздо результативнее в последнее время. Пожалуй, мы бы поставили на победу СКА за 2.62. Всё-таки сейчас петербуржцы выглядят сильнее. Вариант проще — итоговая победа гостей за 2.00.

ЦСКА — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 ноября 2021 года

ЦСКА впервые встретится со СКА после смены тренера. К тому же Ларс Юханссон в новом сезоне выступает за принципиального соперника и имеет очень хорошие показатели. ЦСКА Сергея Фёдорова пока, скорее, разочаровывает. Дома победы даются на тоненького. СКА хоть и проиграл в гостях один раз из пяти последних, но вратарская линия на высоте. Нападение хозяев вряд ли сможет что-то придумать.



Ставка: победа СКА в основное время за 2.62.

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