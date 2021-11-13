Швеция — Россия, Франция — Казахстан и другие матчи. Что смотреть сегодня

2021 год вступил в последнюю треть: на дворе осень. Это время спорта: в футболе клубные чемпионаты перемежаются матчами еврокубков, подходит к концу теннисный год, а вот другие игровые виды спорта только начинают сезон. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 13 ноября.

На что ставить в футболе 13 ноября

Очередные матчи в отборочном турнире ЧМ-2022. Каких-то суперинтересных матчей сегодня нет, но посмотреть будет на что. Например, сборная Франции сегодня наверняка обеспечит себе путёвку в Катар, для этого команде Дидье Дешама нужно дома победить Казахстан.

Где покажут матч Франция — Казахстан?

Сборная Беларуси на выезде сыграет с Уэльсом, который уже готовится к стыковым играм, правда, пока непонятно, с какого места валлийцы пройдут в стыки. Нидерланды могут обеспечить себе поездку в Катар, если победят на выезде Черногорию.



Не будем забывать и об очередном туре ФНЛ, здесь никаких пауз нет. Выделим встречу в Воронеже, где «Факел» примет «Оренбург».

На что ставить в хоккее 13 ноября

На Кубке Карьяла экспериментальный состав России сыграет с командой Швеции. Посмотрим, какие выводы сделал тренерский штаб по итогам матча с финнами. В другом матче встретятся Финляндия и Чехия.

Прогноз Виталия Славина на матч Швеция — Россия.

Один матч состоится в КХЛ: «Авангард» примет «Куньлунь». Любители НХЛ могут не ждать ночи, уже в 21:00 мск начнётся игра «Нью-Джерси» — «Бостон», а вслед за ней ещё 12 встреч. И так до утра!

На что ещё ставить 13 ноября

Теннисные турниры на этой неделе проходят в Стокгольме, Братиславе, Монтевидео, Ортизеи, Руане и Ноксвилле.



В баскетбольной Единой лиге ВТБ «Нижний Новгород» примет «Цмоки-Минск», а «Зелёна-Гура» сразится с «Локомотивом-Кубань».



Много интересного в волейболе, как в мужском, так и в женском. У мужчин зенитовское дерби Санкт-Петербург — Казань, а в женской лиге «Динамо-Ак Барс» сразится с «Уралочкой».