Италия — Швейцария. Чемпион Европы задержится с попаданием в Катар

12 ноября состоится матч 9-го тура квалификации ЧМ-2022 Италия — Швейцария. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех швейцарцев оценён экспертами в 6.75. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Где смотреть матч Италия — Швейцария?

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Италия — Швейцария 12 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Италия — Швейцария получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 2.09.

Анализ и прогноз матча 9-го тура квалификации ЧМ-2022 Италия — Швейцария (12.11.2021)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. 11 ноября в девятом туре запланировано сразу 10 встреч. В одной из них на стадионе «Олимпико» в Риме сойдутся лидеры группы С. Италия примет Швейцарию. Борьба за прямую путевку в Катар продолжается. Начало — в 22:45 по мск.

Сборной Италии за последние полгода удалось достичь больших высот в виде завоёванного золота Евро-2020 и бронзы Лиги наций. Успех во многом пришёл благодаря назначению на пост главного тренера Роберто Манчини в 2018 году. Под его началом, к слову, был установлен мировой рекорд беспроигрышной серии (37 матчей).



Настала пора попробовать свои силы в Катаре. Сыграв шесть туров квалификации ЧМ-2022, итальянцы лидируют в группе. Правда, приходится делить пьедестал со сборной Швейцарии. У обеих сторон по 14 очков, остальные оппоненты не у дел. Далее следует Болгария с восемью баллами, ей путь в плей-офф уже точно закрыт.



После битвы с единственным конкурентом сборная Италии встретится с Северной Ирландией, а сборная Швейцарии — с Болгарией. Соперники не самые грозные, но недооценивать их не стоит. Впрочем, именно предстоящее очное противостояние станет ключевым в споре за первое место в группе. Эксперты не без оснований считают хозяев фаворитами.

«Скуадра адзурра» не так уж много забивает. Попав в группу с довольно проходимыми соперниками, где близка по уровню лишь Швейцария, отличилась всего 12 раз. И это с учётом побед над откровенно хилой Литвой (5:0 и 2:0). В остальных случаях больше двух мячей в сетку противника не залетало.



Зато в защите завидный порядок. Опытные Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи в сочетании с Джанлуиджи Доннаруммой забетонировали ворота, пропустив в шести турах квалификации ЧМ-2022 всего один гол. Вообще, итальянцы всегда славились прекрасной оборонительной линией, соблюдают традиции и сейчас.



Швейцария, в свою очередь, отзеркалила поведение грядущего соперника. На счету победы над Болгарией (3:1), Литвой (1:0 и 4:0) и Северной Ирландией (2:0), а в двух других турах — безголевые ничьи. При этом и забивает немного, всего 10 мячей. А пропустила всего один. Ну просили же не списывать точь-в-точь!

Недавно возглавивший сборную Мурат Якин построил настоящую крепость у собственных ворот. Опытный Ян Зоммер продолжает показывать высокий уровень, сохраняя ворота на замке уже пятую игру кряду. Результат налицо. Шансы на выход из группы с первого места такие же, как у чемпиона Европы.



Предыдущая очная встреча получилась закрытой, но далеко не скучной. Ударов было много с обеих сторон, ближе к победе, разумеется, оказались итальянцы. Подвёл Жоржиньо, не реализовав пенальти. Думаем, в этот раз будет схожая картина. С мотивацией проблем возникнуть не должно, но много соперники не забивают. Плюс почти безупречны в обороне.



Италия на своём поле наверняка выступит с позиции силы, будет много атаковать и, вероятно, добьётся успеха. В свою очередь, Швейцария будет не против сыграть вторым номером в расчёте на контратаки. Может огрызнуться, но поразить ворота Доннаруммы — задача не из лёгких.

В защите провалов нет ни у тех, ни у других. Оба наставника пропагандируют дисциплинированную, местами строгую игру на своём поле. Думается, нас ждёт минимальная победа хозяев или скромная ничья. Потому возьмём тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.80. Цена ошибки может быть невероятно велика.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Италия — Швейцария 12 ноября 2021 года

Учитывая довольно скромную результативность команд в откровенно слабой группе, смело можно предположить, что матч закончится так, как и предыдущая очная встреча. С малым количеством голов. Несмотря на мотивацию выйти на первое место в группе, рисковать тоже вряд ли кто-то захочет. К тому же в защите обе стороны не лыком шиты. Напрашивается низ.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.80.

Где покажут матч Италия — Швейцария?