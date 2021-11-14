Северная Ирландия — Италия. Роберто Манчини исправит промах Жоржиньо и поедет в Катар

15 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Северная Ирландия — Италия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу Италии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.27. Успех Северной Ирландии оценён экспертами в 13.25. Ставки на ничью принимаются за 6.15.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Северная Ирландия — Италия 15 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Северная Ирландия — Италия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 2.36.

Анализ и прогноз матча отбора ЧМ-2022 Северная Ирландия — Италия (15.11.2021)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. 15 ноября в 10-м туре квалификации ЧМ-2022 состоятся восемь противостояний. В одном из них Северная Ирландия примет Италию. Матч пройдёт на стадионе «Уиндзор Парк», стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Сборная Италии очень хороша при Роберто Манчини, об этом свидетельствует взятое золото Евро-2020 и рекордная 37-матчевая беспроигрышная серия, лишь недавно прерванная Испанией (1:2) в полуфинале Лиги наций. Тогда удалось взять лишь бронзу. На очереди — битва за путёвку в Катар.



В семи турах квалификации ЧМ-2022 итальянцы набрали равное со Швейцарией количество баллов — 15. Но шансы на досрочный выход в финальный раунд турнира у них выше благодаря дополнительным показателям. Спасибо высокой результативности — забили больше на два мяча.

Между собой выяснить отношения не вышло, хотя Италия доминировала и имела все шансы решить вопросы досрочно. В обеих встречах немного подвёл один из лидеров. А именно — Жоржиньо. Получив возможности поразить ворота соперника с 11-метровой точки, дважды сплоховал.



В первый раз спас Ян Зоммер, во второй — претендент на «Золотой мяч» просто не попал в створ ворот. По ходу игры «Скуадра адзурра» владела инициативой, но дожать оппонента так и не удалось. Расклад прост: надо в последнем туре набрать не меньшее количество очков, чем Швейцария. То есть победа однозначно выводит на ЧМ-2022.

В нападении больших проблем нет, оформили 13 голов за семь туров. При этом пропустили всего два мяча. Тут без неожиданностей, надёжность итальянской обороны под сомнение может поставить разве что не знающий ничего о футболе человек. Да и Джанлуиджи Доннарумма в порядке.



У Северной Ирландии ситуация заметно хуже, путь в Катар закрыт давно. До лидеров в лице Швейцарии и Италии целая пропасть в семь пунктов. Мотивации никакой, хорошо бы выступить достойно. И на том спасибо за квалификацию. Против грозного итальянского коллектива будет тяжело.

В семи турах квалификации ЧМ-2022 «зелёно-белая армия» одержала только две победы, и те — над замыкающей таблицу Литвой (4:1 и 1:0). В актив можно занести два ничейных результата с Болгарией (0:0) и Швейцарией (0:0). В остальных случаях поражения от Италии (0:2), Швейцарии (0:2) и даже не самой именитой Болгарии (1:2).

Форма команды оставляет желать лучшего, голов всего шесть (пять из них в ворота Литвы), пропущенных мячей семь. Учитывая уровень соперников (из сильных только Италия и Швейцария) и собственную атакующую мощь, северо-ирландскому коллективу остаётся только посочувствовать и пожелать успехов в будущем.

А оно видится туманным. Помимо того, что Ирландия небогата на футбольные таланты, так в стране ещё и присутствует деление на Северную и сборную Республики, введённое ФИФА в далеком 1950 году. Разумеется, большая часть одарённых футболистов предпочитает выступать под флагом родины.

Северная Ирландия выглядит явным аутсайдером, крупных достижений, в отличие от Италии, она не имеет. Звёздного или талантливого состава тоже нет. Несколько известных любителям британского футбола имён, не более того. Колоссальные проблемы в атаке и отсутствие мотивации точно скажут своё слово. Добавим сюда сверхмотивацию итальянцев после ничьей со Швейцарией и получим Ф1 (-1.5) для ставки за коэффициент 1.83.

Дело в том, что подопечным Роберто Манчини необходимо брать три очка, чтобы не оставить Швейцарии шансов на получение прямой путёвки в Катар. Игроки будут мотивированы, вряд ли ограничатся одним-двумя мячами в ворота скромной Северной Ирландии, а пропускать сейчас даже как-то не по-итальянски.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Северная Ирландия — Италия 15 ноября 2021 года

Итальянцы в отличной форме. Пусть и прерванная, 37-матчевая беспроигрышная серия говорит сама за себя. В Катаре они будут входить в число основных претендентов на трофей. Но сперва нужно туда попасть. Впереди матч не с Испанией, а с Северной Ирландией, которая не борется даже за стыки. Потому проблем возникнуть не должно, ждём уверенную победу чемпиона Европы.

Ставка: победа Италии с форой (-1.5) за коэффициент 1.83.