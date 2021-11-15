В полуфинале будем сеяными. Но дальше может быть даже Криштиану Роналду.

Через парадный вход Россия с Карпиным на ЧМ-2022 не вошла. Войдёт ли через чёрный?

Итак, сборная России не смогла пробиться на ЧМ-2022 в Катар напрямую. Команда Валерия Карпина уступила Хорватии 0:1 и пропустила соперника вперёд. Единственный гол за 10 минут до конца матча в свои ворота забил Фёдор Кудряшов. Но и без этой нелепой случайности нужно признать: прямую путёвку наша сборная не заслужила. Что-то пытаться созидать россияне начали только при счёте 0:1.

Впрочем, кто виноват, ещё успеем разобраться. Гораздо важнее понять – что делать. Впереди у сборной России стыковые матчи. Давайте поговорим о них подробнее.

Как получить путёвку через стыковые матчи

До конца отборочного цикла ЧМ-2022 всего два дня. Уже завершились соревнования в 4 группах, а вообще известны победители в 7 группах. К ним присоединятся ещё 3 команды, скорее всего, это будут Италия, Англия и Нидерланды.

Проще всего задача у англичан: нужно не проиграть Сан-Марино.

Сборной Италии победа в Северной Ирландии гарантирует поездку в Катар. Может хватить и ничьей, если Швейцария не обыграет Болгарию.

Наконец, Нидерландам нужно не проиграть Норвегии. Если будет ничья, то у Турции останутся сугубо математические шансы на первое место: нужно будет победить Черногорию с разницей в 14 мячей. А вот поражение может лишить голландцев даже стыков.

В стыковые матчи попадут 12 сборных. 10 команд, занявших вторые места, и две лучшие команды – победители дивизионов по рейтингу Лиги наций. На данный момент точно известно, что сыграют в стыках Россия, Португалия, Швеция, Шотландия, Северная Македония, Австрия, Чехия и Уэльс. Оставшихся участников мы узнаем в ближайшие 2 дня. Жеребьёвка стыковых матчей пройдёт 26 ноября.

Формула очень простая: 12 команд разделят на три пути. Сначала сыграют полуфиналы из одной игры, затем финалы. Три победителя путей получат путёвки на ЧМ-2022. Полуфиналы пройдут 24 и 25 марта, финалы — 28 и 29 марта. Таким образом, сборную России от Катара отделяют две победы.

Хорошая новость

12 команд разделят на 6 сеяных и 6 несеяных. В сеяные попадут 6 лучших команд, занявших вторые места. В несеяные – оставшиеся 4 команды, а также две сборные, которые отобрались через Лигу наций.

Хорошая новость для команды Валерия Карпина в том, что она гарантированно будет сеяной, а значит, в полуфинале сыграет дома. И избежит встреч с сильнейшими сборными на этой стадии. Прямо сейчас наша сборная находится на 2-м месте в рейтинге. По итогам последнего тура Россию могут обойти Швейцария, Польша, Уэльс и Шотландия. Но даже если все эти команды победят, то наша команда останется 6-й, а значит, сеяной. Это хорошая новость.

На данный момент наиболее реалистичный список соперников по полуфиналу выглядит так: Уэльс, Чехия, Северная Македония, Шотландия и Австрия. Может к ним добавиться и Финляндия. Она пройдёт в стыки, если обыграет Францию или если Украина не победит Боснию. Если же вторыми окажутся украинцы, то, скорее всего, УЕФА сделает так, чтобы Россия и Украина не встретились в стыках. Тогда вероятных соперников останется 5.

Плохая новость

Плохая новость в том, что даже если наша команда пройдёт полуфинал, то в финале ей может достаться, например, Португалия во главе с Криштиану Роналду. Португальцы упустили прямой билет в Катар на последних секундах матча с Сербией и будут очень злы. К соперникам из категории «топ» могут присоединиться Италия и Нидерланды.

Да и остальные возможные соперники из сеяных далеко не подарок. Швеция, Норвегия, Турция, Швейцария, Польша – все эти сборные очень сильны. И пройти их будет сложно. Хотя и не сказать, что невозможно.

Кроме того, если полуфинал мы точно сыграем на своём поле, то вероятность финала дома – 50%. Будет жеребьёвка. А в них нам последнее время не слишком везёт. Достаточно вспомнить, что место проведения матча Дания – Россия на Евро-2020 тоже решал жребий.

Шансы России попасть на ЧМ-2022 букмекеры пока не назвали

Букмекеры пока что закрыли приём ставок на то, попадёт ли сборная России на мундиаль. Вероятно, они ждут жеребьёвки стыковых матчей или хотя бы перечня возможных соперников. Но уже сейчас ясно, что шансы нашей команды будут меньше 50%. И это объективная реальность.

Шансы выиграть ЧМ-2022 не изменились

А вот поставить на то, что Россия не просто попадёт, но и выиграет чемпионат мира, по-прежнему можно за 150.00. В этом тоже нет ничего странного, этот рынок оценивает общее положение дел, некий неофициальный рейтинг ФИФА. Также за 150.00 можно поставить на Катар, США, Сербию, Турцию, Украину и Чили. Такая вот компания.

Конечно, предсказать что-то за 4 месяца до стыковых матчей очень сложно. Будем ждать жеребьёвки, надеяться на её благосклонность. Ну и верить в то, что тренерский штаб сможет подвести игроков к решающему этапу в наилучшей форме. Удачных ставок!