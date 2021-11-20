«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз «Фонбет»: Микелю Артете не видать чудес на «Энфилде»

В восьми домашних матчах с «Арсеналом» подряд в АПЛ «Ливерпуль» забивал как минимум два гола.

20 ноября в 12-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Арсеналом». Встреча на «Энфилде» начнётся в 20:30 мск. Сделать ставку на центральный матч тура чемпионата Англии можно в букмекерской компании «Фонбет».

В какой форме «Ливерпуль»

В последнем туре перед перерывом на игры сборных «Ливерпуль» неожиданно проиграл «Вест Хэму» (2:3). Поражение стало первым в сезоне. Речь не только об АПЛ, а обо всех турнирах, в которых участвуют мерсисайдцы. Тем самым прервалась их серия из 25 официальных матчей без поражений.

Неудача в 11-м туре отбросила красных на четвёртое место в таблице. У «Вест Хэма» и «Манчестер Сити» больше на одно очко, у «Челси» – на четыре. «Ливерпуль» и «Арсенал» разделяют всего два очка. При этом три последних поражения в АПЛ подопечные Юргена Клоппа потерпели именно от лондонских клубов («Вест Хэм», «Фулхэм» и «Челси»).

Хотя они пока не проигрывают на «Энфилде» в текущем сезоне: добыли четыре победы и три ничьи. В двух последних встречах в АПЛ сыграли вничью с одинаковым счётом 2:2 сначала с «Манчестер Сити», а затем с «Брайтоном». Причём в обоих случаях хозяева поля вели в счёте.

А вот в Лиге чемпионов всё намного лучше. После побед над «Атлетико» (3:2, 2:0), «Порту» (5:1) и «Миланом» (3:2) досрочно вышли в 1/8 финала турнира. Вероятно, дела пойдут в гору и на внутренней арене, ведь за время паузы лазарет покинули полузащитники Джеймс Милнер и Тьяго Алькантара, а также нападающий Садио Мане.

Однако Юргену Клоппу всё равно придётся решать проблему отсутствия из-за травм защитника Энди Робертсона, полузащитников Кёртиса Джонса и Наби Кейта, а также нападающего Роберто Фирмино. Хорошо, что хотя бы Мохамед Салах в порядке.

В какой форме «Арсенал»

Начав сезон с трёх поражений (0:2 с «Брентфордом», 0:2 с «Челси» и 0:5 с «Манчестер Сити») с учётом Кубка английской лиги, «Арсенал» выдал серию из 10 матчей, в которых больше не проигрывал. К встрече с «Ливерпулем» подходит с тремя победами в АПЛ кряду: 3:1 над «Астон Виллой», 2:0 над «Лестером» и 1:0 над «Уотфордом».

Лишь восьмое место по итогам минувшего сезона, а также вылет в 1/16 финала Кубка Англии и в 1/4 финала Кубка лиги оставили «канониров» без еврокубков. Благодаря этому подопечные Микеля Артеты имеют небольшое преимущество над ведущими английскими командами, вынужденными сражаться сразу на четыре фронта. К испанскому специалисту было много претензий из-за игры команды, но ему удалось стабилизировать результаты.

Нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, пропустивший встречу Габона с Египтом в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 в Африке и досрочно вернувшийся в Лондон, уже приступил к тренировкам и должен попасть в заявку на матч. Велика вероятность, что полузащитник Гранит Джака, испытывающий проблемы с коленом, окажется единственным в составе гостей, кто точно не сыграет на «Энфилде».

«Ливерпуль» — «Арсенал»: статистика личных встреч

Красные обыграли «канониров» в пяти последних матчах на «Энфилде» в АПЛ (3:1, 3:1, 5:1, 4:0, 3:1). При этом «Арсенал» входит в тройку английских команд, которых Юрген Клопп обыгрывал чаще всех. Нападающий Мохамед Салах, являющийся лучшим бомбардиром текущего сезона (10+7), забил семь голов и отдал четыре результативные передачи в 11 матчах с «Арсеналом».

Однако именно лондонцы выбили мерсисайдцев из последнего розыгрыша Кубка английской лиги, а также отобрали Суперкубок Англии в августе прошлого года, в обоих случаях выиграв 5:4 по пенальти.

Прогноз экспертов «Фонбет» на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал» 20 ноября 2021 года

Ставка: «Ливерпуль» победит и забьёт больше 1.5 мяча за 1.70. (Сделать ставку).

«Арсенал» впервые с мая 2005 года может выиграть в четырёх подряд турах в АПЛ. Однако сделать это будет чересчур сложно, поскольку «Ливерпуль» стал одним из самых неудобных соперников для «канониров». У них всего одна победа в 12 последних очных встречах с мерсисайдцами в чемпионате Англии.

Да, лондонцы набрали довольно неплохую форму, не проигрывают продолжительное время и не могут сосредоточиться только на внутренней арене, в отличие от предстоящего соперника. Но именно мерсисайдцы покажут настоящую силу нынешнего «Арсенала» — способен ли он серьёзно бороться за место в топ-4.

Всё же лондонцы проиграли оба матча топ-соперникам в нынешнем сезоне – получили 0:2 от «Челси» и 0:5 от «Манчестер Сити». «Ливерпуль» с обоими сыграл вничью (1:1 и 2:2 соответственно). При этом команда Клоппа забивает больше всех в АПЛ — у неё уже 31 гол в 11 встречах.

У «Арсенала» же всего 13 точных ударов. К тому же в восьми домашних матчах с «канонирами» подряд мерсисайдцы забивали как минимум два гола. Скорее всего, тенденция продолжится и хозяева на «Энфилде» добьются очередной уверенной победы. Хотя дружина Микеля Артеты постарается навязать борьбу.